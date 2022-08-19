Коронавирус в Твери, последние новости на 19 августа 2022: будут ли в регионе вводить масочный режим, и случай в детсаду

Актуальные данные по коронавирусу в регионе на 19 августа 2022. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 19 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 253 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 166 885 случаев заражения.

Выздоровели 161 754 пациент (+208).

Умерли 2759 человек (0).

Госпитализированных за минувшие сутки восемь.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 161 641, в том числе за последние сутки – 1661.

Коллективный иммунитет составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 289 случаев заражения коронавирусом (+85).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 587 (+19),

Ржев - 8963 (+19),

Калининский район - 7176 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 6680 (+11),

Торжок - 5507 (+2),

Кимры - 5035 (+8).

Графика: ПТО

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Губернатор Игорь Руденя 18 августа в прямом телеэфире ответил на вопрос о том, планируется ли ввести вновь масочный режим в регионе из-за растает числа заболевших.

- В ближайшее время мы не планируем вводить обязательный масочный режим. Но важно сказать нашим телезрителям, что, если кто-то почувствовал недомогание, насморк, кашель, температура, то лучше, конечно, поберечь себя, своих близких и родных и использовать маску, - отметил глава региона.

В детсаду № 27 в Твери произошел несчастный случай: повариха получила тяжелую производственную травму - термические ожоги. Как выяснилось в результате расследования трудовой госинспекцией, женщина виновата сама.

Во время приготовления завтрака повариха решила перенести кастрюлю с горячим кофейным напитком на раздаточный стол, однако уронила её на пол и в итоге сильно обожглась.

Как сообщила пресс-служба Государственной инспекции в Тверской области, в результате расследования выяснилось, что повариха была на тот момент пьяна. Это и спровоцировало несчастный случай.

Таким образом, "выявлена неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны должностных лиц за соблюдением сотрудниками требований законодательных и нормативных актов по охране труда".

Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.