Сергей Мамонов: Чтобы решить проблемы, нужно объединиться

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу № 5 Сергей Анатольевич Мамонов.

Депутат Тверской городской Думы Сергей Анатольевич Мамонов известен многим тверитянам. С 2005 года трижды избирался депутатом по округу, в котором сам и проживает. Член фракции партии «Единая Россия» и постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству, он также является председателем постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям. 11 сентября на выборах в ТГД он баллотируется по избирательному округу № 5 в Заволжском районе Твери.

С.А. Мамонов родился в 1967 году. Отец – военнослужащий, мать – учитель. Активист и отличник, в школьные годы любил походы, каникулы проводил в палаточных лагерях. Окончил с отличием Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище по специальности «инженер электронной техники». Служил в НИИ Министерства обороны, подполковник запаса. Был членом сборных команд по лыжам, футболу, волейболу, офицерскому многоборью. Возглавлял «Туристический клуб «Луч». В настоящее время – директор МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери». Женат, есть дочь и внучка. Мы решили задать Сергею Анатольевичу несколько вопросов.

- Вы – опытный депутат, решаете серьезные вопросы жизнеобеспечения города, за плечами уже три созыва. Что-то поменялось за это время в депутатской мотивации?

- Деятельность депутата требует опыта и, по сравнению с первым созывом, у меня его гораздо больше. Работать для людей меня мотивирует своя же репутация, мои друзья, соседи, коллеги, те, кто меня знает. В своем округе мне знаком каждый дом и двор, известны все проблемы. Не всегда сразу появляются возможности их решения. Но очень хочется довести до конца все дела и выполнить все планы и обязательства.

- Что вы считаете наиболее значимым в работе депутатов последнего созыва ТГД и как оцениваете свой личный вклад?

- Начну со второго момента: как председатель комитета по муниципальной собственности, несу большую личную ответственность за важные решения ТГД в масштабах всего города. А значимыми делами всех депутатов города могу назвать следующее.

Первое – «мусорная реформа». Региональным оператором по вывозу мусора стал ТСАХ. Теперь больше порядка на контейнерных площадках, есть новая техника. И самое главное – мы сэкономили огромные бюджетные средства города, поскольку эти полномочия теперь у области. Второе – реформа общественного транспорта. Жителей теперь возит «Транспорт Верхневолжья», также региональный оператор. Транспорт ходит часто и по графику, он безопасен.

Предшественник - ПАТП, требовало больших субсидий из городского бюджета. Опять – экономия и это решение – тоже депутатов ТГД. Третье - кардинально выросло качество ремонта магистральных дорог. Другие технологии, новые подрядчики.

Кроме того, городская власть рачительно распорядилась территорией бывшего ПАТП на набережной реки Лазури. Там вырос парк «Россия – моя история». Радует, что это место отдано не под очередную точечную застройку, а под интересный объект, потенциал которого только начал раскрываться.

Еще в этом созыве мы дали возможность жителям многоквартирных домов получить в общедомовую собственность подвальные и цокольные помещения, которые раньше были муниципальными. Теперь жители могут их использовать для своих нужд или сдавать в аренду. В нашем округе до конца доведена модернизация центрального пляжа, появилась спортивная зона. И, наконец-то, отремонтированы тротуары на ул. Скворцова-Степанова.

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу № 5 Сергей Анатольевич Мамонов.

- Избиратели просят помочь «малыми делами»: где-то лавочки поставить, детскую площадку отремонтировать, сделать переход, асфальт положить. Но в Твери делаются и «большие дела»: строительство социальных объектов, возводится западный мост. Каждый уровень отвечает за свое. Чем проще заниматься?

- Лавочками, конечно, проще, но и живут они недолго. И их ремонт, это дело управляющих компаний. Считаю, что депутат – это не прораб по благоустройству территорий. Хотя, от мелких бытовых вопросов не спрятаться, их тоже надо решать. Но, в первую очередь, депутаты должны заниматься общегородскими вопросами. Результат заметен не сразу, но он имеет долгоиграющий эффект, который со временем увидят все жители. Еще мне категорически не нравится фраза «депутат добился». Настоящий депутат не добивается, а в контакте с администрацией спокойно, в рабочем порядке решает вопросы и не делает праздника из-за каждой клумбы или лавочки.

- Что бы вы хотели сказать жителям округа перед выборами, о чем попросить?

- Я бы попросил всех наших жителей объединяться для позитивных дел, находить и поддерживать своих активистов. Не болтунов и кляузников, а созидателей и лидеров. Такие среди нас есть. Давайте вместе беречь наше общедомовое и дворовое имущество, город в целом. Не стоит верить тем предвыборным болтунам, которые много обещают, но их созидательная репутация ничем не подтверждена. Все надо делать сообща. Хотим что-то сделать во дворе или у дома, провести субботник по благоустройству – можно не дожидаться коммунальщиков, а внести свой личный вклад, выполнить свои желания своими руками. Для себя же делаем! Тогда и отношение к результату труда будет другое – бережливое. И знать мы будем не только соседей по лестничной клетке, но и по дому и всему округу. Вместе мы - сила!

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 Мамонова Сергея Анатольевича.