АЛЕКСАНДР МОНЯКОВ: БУДУ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ НА БЛАГО ГОРОЖАН

Фотография кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4 Монякова Александра Сергеевича.

В Тверскую городскую Думу, выборы в которую назначены на 11 сентября, по избирательному округу № 4 в Заволжском районе Твери баллотируется кандидат, чей возраст и энергия удачно сочетается с опытом работы.

Директора СШОР «Тверь» Александра Сергеевича Монякова хорошо знают и родители и их дети, обучающиеся в спортшколе. Юные спортсмены осваивают плавание, спортивное ориентирование, тяжелую атлетику, футбол, лыжные гонки.

Он родился в 1990 году в семье военнослужащих, вырос в Твери. С раннего детства занимался хоккеем, является многократным чемпионом Тверской области, призером всероссийских и международных соревнований. Прошел путь от игрока-хоккеиста до руководителя спортивных организаций.

Александр Моняков закончил Тверской госуниверситет, прошел конкурсный отбор на участие в Президентской программе подготовки управленческих кадров. В 2015-2019 годах работал в отделе по физической культуре, спорту и туризму управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери. В последние годы возглавляет СШОР "Тверь" и «Объединенную дирекцию стадионов», является руководителем «Муниципального центра тестирования ВФСК ГТО».

Энергичный молодой лидер идет в Тверскую городскую Думу, чтобы приносить пользу городу и его жителям.

- Александр Сергеевич, что мотивировало вас на решение выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Тверской городской Думы? Ведь депутат – это большая ответственность и немалая нагрузка…

- На протяжении последних трех созывов я наблюдал за деятельностью городской Думы и могу сказать, что представителей от бюджетных учреждений спорта в ней не было. И при этом Тверь – это город спортивных традиций. Считаю, что в городской Думе должны быть представители интересов спортивной общественности.

Мне довелось поработать и в бюджетных организациях, и на муниципальной службе. Это был полезный управленческий опыт. Он дал представление о том, чего ждут люди, обращающиеся в органы власти, и в то же время я изучил, как устроена городская система управления.

Считаю, что мне удастся эффективно представлять интересы тверского спорта ради его дальнейшего развития, принимать меры для популяризации ценностей здорового образа жизни среди горожан, особенно молодежи. Что касается ответственности, то главное ее не бояться. С этим у меня все в порядке.

- Ощущаете ли вы поддержку жителей?

- Да. Я тверской, всю жизнь здесь прожил, защищал спортивную честь Твери и страны в хоккейном клубе. Помимо спортшколы и стадионов, я занимаюсь популяризацией ВФСК ГТО, являясь руководителем городского центра.

- Избиратели вышли к вам с инициативами, среди которых – ремонты дворовых территорий и межквартальных проездов округа, благоустройство зон отдыха, ремонты детских игровых комплексов по Петербуржскому шоссе, улицам Луначарского и Хромова. Вот вы стали депутатом. С чего вы начнете?

- Благоустройство – это одна из приоритетных задач. Еще одно важное направление, которым планирую заняться, – усиление межведомственного взаимодействия. Приведу простой пример: для тренировок спортшколе, которую я возглавляю, нужно использовать школьный бассейн. Чтобы получить согласование на это, приходится тратить много времени и сил. Планирую разработать регламент, который бы позволял делать подобные вещи автоматически для эффективного использования муниципального и областного имущества на благо людей. Что касается решения вопросов обустройства территорий, то здесь перспективным видится участие в ППМИ.

Фотография кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4 Монякова Александра Сергеевича.

- Как Вы считаете, что нужно сделать, чтобы использовать программу местных инициатив более эффективно?

– Есть мнение, что все упирается в наличие бюджетных средств. На деле, главное – это желание жителей. Деньги в бюджете есть, но чтобы собрать с жильцов те 10, а лучше 20 процентов, и установить площадки, турники, зоны отдыха или парковки, нужно много объяснять, доказывать, убеждать людей. Считаю, что это задача депутатов на округах – объединять жителей и вместе прорабатывать, а затем реализовывать проекты.

- Как планируете держать связь с избирателями?

- Есть идея сделать электронную приемную. Вопросы у жителей возникают постоянно, у всех есть мобильные телефоны, у нас эпоха цифровизации. Электронную почту и мессенджеры никто не отменял. Это упрощает процедуру обращений граждан. И обязательно - личные встречи. Надеюсь на активность старших по домам, неравнодушных жителей округа. Я всегда открыт к общению.

- Каким образом планируете строить работу в Думе в случае, если получите поддержку избирателей?

- Буду работать в команде партии «Единая Россия». Это партия реальных дел, а не критиканства и конфронтации. Как спортсмен я привык работать в команде на результат. Время одиночек прошло. Сегодня залог успеха – командный труд на благо города и его жителей.

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4 Монякова Александра Сергеевича.