Коронавирус в Твери, последние новости на 16 августа 2022: пункт вакцинации в «Рубине», опасный творог, смерть саксофониста

Фото: ПТО, Юлия ЮДИНА, страничка Юрия Ло в соцсети vk.com/yulosax

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 16 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 211 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 166 170 случаев заражения.

Выздоровели 161 461 пациент (+41).

Умерли 2759 человек (0).

Госпитализированных за минувшие сутки одиннадцать.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 146 982, в том числе за последние сутки – 1074.

Коллективный иммунитет составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 046 случаев заражения коронавирусом (+69).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 526 (+20),

Ржев - 8910 (+14),

Калининский район - 7111 (+17),

Вышневолоцкий городской округ - 6645 (+10),

Торжок - 5500 (0),

Кимры - 5008 (+8).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Графика: ПТО

В торговом центре "Рубин" снова открылся пункт вакцинации против коронавируса. Он работает от областной клинической больницы, ежедневно с 13:00 до 19:00 на втором этаже торгового комплекса на проспекте Калинина, 15.

Вакцинация против COVID-19 проводится как без записи, так и по предварительной записи. Запись ведется по номеру 122, через портал Госуслуг или непосредственно в пунктах вакцинации. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории выявили запрещенный к применению фермент - трансглутаминаза - в образце творога 5%.

Продукт поступил по заявке Управления Россельхознадзора, он был отобран в сетевом магазине Твери, а произведен на предприятии в Московской области.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.

15 августа скончался известный тверской музыкант, саксофонист Юрий Ло. Об утрате в соцсетях сообщают друзья и коллеги музыканта. Причина смерти не сообщается.

Прощание с Юрием Ло состоится 17 августа в 10:00 у городской больницы скорой помощи (4-я больница). Похоронят его на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Юрий Ло часто радовал своим творчеством тверскую публику. Не единожды был гостем эфиров тверской студии радио "Комсомольская правда" (99,3 FM), принимал участие в акциях "КП"-Тверь".

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким музыканта.