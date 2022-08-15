Свыше 200 работников Калининской АЭС и подрядных организаций приняли участие в масштабном спортивном фестивале

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Фестиваль был приурочен к 30-летию АО «Концерн Росэнергоатом». Участниками спортивного праздника стали более 200 человек – это работники атомной станции и подрядных организаций, члены их семей и жители города.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Для участников мероприятия организаторы подготовили разнообразную спортивную программу. Так, любой желающий мог пройти тестовые испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по 4 дисциплинам: прыжок в длину с места, отжимания, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Наряду с этим работали интерактивные площадки со спортивно-развлекательными конкурсами и надувными аттракционами, где участники фестиваля получили массу положительных эмоций. Самым сложным и интересным испытанием, которое заставило всех попотеть, стала гонка с препятствиями.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Фестиваль «Единый день ГТО «Мир спорта и здоровья» проводится в Удомле в пятый раз и стал уже традиционным. Калининская АЭС активно принимает участие в развитии любительского спорта и пропагандирует занятия физической культурой. Радует, что с каждым годом удомельцы все больше вовлекаются в спортивное движение», - отметил заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев. Также он пожелал всем спортсменам не останавливаться на достигнутом, дальше тренироваться и достигать новых побед.

Завершился спортивный фестиваль награждением победителей. Кроме того, за активное участие в спортивной жизни Удомельского городского округа и поддержку здорового образа жизни различными наградами были отмечены спортсмены и ветераны спорта, руководители спортивных организаций.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС