Как изменилась экономическая ситуация в Тверской области за 10 лет

Одними из самых тучных были для нас 2012 и 2013 годы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как развивается тверская экономика и «социалка», мы отслеживаем регулярно. Благо, различные органы (чаще всего Тверьстат) периодически публикуют интересные цифры. Но актуальные показатели в этих отчётах, как правило, сравниваются с показателями полугодичной или годичной давности - эталонных данных официальная статистика не приводит. А стоило бы.

- Практика экономической деятельности обязательно нуждается в сравнении с прошлыми периодами. Особенно с успешными прошлыми периодами. Сравнение себя с наиболее удачными показателями - это диагностика нынешней ситуации, которая позволяет ответить на вопросы: где мы находимся сегодня, почему мы здесь оказались, какие ошибки были допущены и к чему мы стремимся? - поделился своим мнением с «КП»-Тверь» кандидат экономических наук, директор Института экономики и управления ТвГУ Давид Мамагулашвили. - Если оглянуться в прошлое, то довольно успешными для современной российской экономики были 2012-2013 годы. Поскольку особых региональных экономических всплесков у нас не отмечалось, логично будет сравнить нынешнюю ситуацию в Тверской области с показателями тех двух лет.

Что ж, давайте заглянем в статистику 2012-2013 годов и приведём цифры, над которыми можно подумать. Все данные в разные годы опубликованы Росстатом.

ИНФЛЯЦИЯ

За год (в июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года) цены на потребительские товары и услуги выросли в среднем на 16,5%.

В условные успешные годы инфляция набирала обороты в 2,3-2,5 раза медленнее: за 2012 год потребительские цены выросли на 6,7%, за 2013 год - на 7,2%.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Средняя зарплата в Тверской области в мае 2022 года составила 44 643 рубля. В 2012 и 2013 годах заработки в рублях, конечно, были гораздо ниже (20 538 рублей и 22 760 рублей соответственно). Но и цены тогда были совсем иные. Сравним изменения зарплат как номинальных (начисленных), так и реальных (характеризующих покупательную способность):

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ЭКОНОМИКА

Число индивидуальных предпринимателей в регионе:

количество ИП на конец 2012 года – 34 660;

количество ИП на конец 2013 года – 30 009;

количество ИП на конец I полугодия 2022 года - 29 700.

Индекс промышленного производства:

в 2012 году вырос на 5,8%;

в 2013 году вырос на 3,4%;

в I полугодии 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-го снизился на 1,2%.

Оборот розничной торговли:

в 2012 году вырос на 8%;

в 2013 году вырос на 3%;

в I полугодии 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-го снизился на 5,6%.

Численность безработных:

в 2012 году снизилась на 15%, на конец года зарегистрировано 7,2 тысячи безработных;

в 2013 году снизилась на 8%, на конец года зарегистрировано 6,6 тысячи безработных;

в июне 2022 года по сравнению с июнем 2021-го снизилась на 22,6%, зарегистрировано 4,6 тысячи безработных.

ДЕМОГРАФИЯ

На 1 июня 2022 года, по данным Тверьстата, численность населения нашего региона составила 1222,7 тыс. человек и уменьшилась с начала года на 7,5 тыс. человек (в основном по причинам естественной убыли, то есть превышения смертности над рождаемостью).

Число умерших за январь-май 2022 года превысило число родившихся в 2,8 раза. В 2012 и 2013 годах смертность тоже превышала рождаемость, но не так сильно - в 1,6 раза. Виноват тут не только коронавирус. Рожаем мы год из года меньше: