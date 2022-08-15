Кому отключат горячую воду в Твери с 17 по 31 августа

Наступает очередной этап сезонных отключений горячей воды.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Твери наступает очередной этап сезона временных отключений горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями и плановыми ремонтами водопроводных систем.
Напомним, что каждый этап, согласно графику коммунальщиков, должен длится 14 дней на каждом участке отключения.
Плановые отключения горячей воды должны завершиться 15 сентября.
Академическая ул., 20, 22;
Академический пр-д, 16;
Зои Космодемьянской ул., 1, 3, 6, 8;
Ленина пр-т, 7/7, 15/4, 17/3, 19/4;
Лизы Чайкиной ул., 1, 10;
Маршала Конева ул., 12 к. 1, 14, 14/1, 20, 73а, 73а;
Николая Корыткова пр-т, 1(общежитие), 3 к. 1;
Республиканская ул., 7, 9, 11, 13.
Бебеля ул., 1 (Тверьэнерго), 2, 2 к. 1, 3;
Вольного Новгорода ул., 2;
Достоевского ул., 1/19, 2б, 7 к. 1, 11 к. 1, 15;
Ивана Седых пер., 4, 6;
Новоторжская ул., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 10а, 10б, 12а, 12б, 14, 15, 16, 16 к. 1, 16 к. 2, 19, 23;
Радищева б-р, 4, 5, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 29а (РСУ), 30, 30а, 31, 31а, 33, 37, 38/26, 42, 44, 45, 50, 52;
Реки Тьмаки наб., 1/32, 20 к. 1, 26, 30/2;
Свободный пер., 1, 1в, 1г, 3 к. 1, 3 к. 2, 7, 20, 22, 30, 30/2, 43/18;
Симеоновская ул., 1, 5, 7, 9, 14, 33, 33а, 35, 39;
Советская ул., 5 к. 4, 7, 8, 10, 18, 20, 20/22, 22, 24, 40;
Степана Разина наб., 2;
Студенческий пер., 21, 23, 25, 30, 30а;
Тверская пл., 2, 2б, 6, 8, 9;
Тверской пр-т, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15;
Театральный пр-д, 3а, 3б;
Трехсвятская ул., 24, 28, 29, 31, 33/25, 35;
Троицкая ул., 2/25, 2а.
Если горячую воду не подключили вовремя, согласно графику, звоните по телефонам «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59 либо в свою УК.