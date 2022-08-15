Кому отключат горячую воду в Твери с 17 по 31 августа

Наступает очередной этап сезонных отключений горячей воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Твери наступает очередной этап сезона временных отключений горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями и плановыми ремонтами водопроводных систем.

Напомним, что каждый этап, согласно графику коммунальщиков, должен длится 14 дней на каждом участке отключения.

Плановые отключения горячей воды должны завершиться 15 сентября.

С 11:00 17 августа до 10:00 31 августа

Пролетарский район:

Академическая ул., 20, 22;

Академический пр-д, 16;

Зои Космодемьянской ул., 1, 3, 6, 8;

Ленина пр-т, 7/7, 15/4, 17/3, 19/4;

Лизы Чайкиной ул., 1, 10;

Маршала Конева ул., 12 к. 1, 14, 14/1, 20, 73а, 73а;

Николая Корыткова пр-т, 1(общежитие), 3 к. 1;

Республиканская ул., 7, 9, 11, 13.

Центральный район:

Бебеля ул., 1 (Тверьэнерго), 2, 2 к. 1, 3;

Вольного Новгорода ул., 2;

Достоевского ул., 1/19, 2б, 7 к. 1, 11 к. 1, 15;

Ивана Седых пер., 4, 6;

Новоторжская ул., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 10а, 10б, 12а, 12б, 14, 15, 16, 16 к. 1, 16 к. 2, 19, 23;

Радищева б-р, 4, 5, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 29а (РСУ), 30, 30а, 31, 31а, 33, 37, 38/26, 42, 44, 45, 50, 52;

Реки Тьмаки наб., 1/32, 20 к. 1, 26, 30/2;

Свободный пер., 1, 1в, 1г, 3 к. 1, 3 к. 2, 7, 20, 22, 30, 30/2, 43/18;

Симеоновская ул., 1, 5, 7, 9, 14, 33, 33а, 35, 39;

Советская ул., 5 к. 4, 7, 8, 10, 18, 20, 20/22, 22, 24, 40;

Степана Разина наб., 2;

Студенческий пер., 21, 23, 25, 30, 30а;

Тверская пл., 2, 2б, 6, 8, 9;

Тверской пр-т, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15;

Театральный пр-д, 3а, 3б;

Трехсвятская ул., 24, 28, 29, 31, 33/25, 35;

Троицкая ул., 2/25, 2а.

НА ЗАМЕТКУ

Если горячую воду не подключили вовремя, согласно графику, звоните по телефонам «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59 либо в свою УК.