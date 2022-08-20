Коронавирус в Твери, последние новости на 20 августа 2022: готовы ли школы к 1 сентября, а водители - к «Контролю трезвости»

Актуальные новости по распространению коронавируса в Тверской области на 20 августа 2022.

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 20 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 294 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 167 179 случаев заражения.

Выздоровели 161 879 пациент (+125).

Умерли 2759 человек (0).

Госпитализированных за минувшие сутки 21.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 152 847, в том числе за последние сутки – 1206.

Коллективный иммунитет составляет 4,2%.

Графика: ПТО

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 383 случаев заражения коронавирусом (+94).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 610 (+37),

Ржев - 8983 (+20),

Калининский район - 7196 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 6690 (+10),

Торжок - 5509 (+2),

Кимры - 5046 (+8).

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

19 августа на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен вопрос готовности образовательных учреждений региона в новому учебному году.

Как доложил областной Минобор, на сеодня приемку прошли все детсады, школы, колледжи и вузы. Всего - 1061 организация.

Также объявлено, что в школах введут новый курс.

Подробности - в материале "КП"-Тверь".

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 19 по 21 августа на улицах областной столицы и в районах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.