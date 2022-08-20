Коронавирус в Твери, последние новости на 20 августа 2022: готовы ли школы к 1 сентября, а водители - к «Контролю трезвости»

Актуальные новости по распространению коронавируса в Тверской области на 20 августа 2022.
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 20 августа 2022 года.
За сутки коронавирусом заболело 294 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 167 179 случаев заражения.
Выздоровели 161 879 пациент (+125).
Умерли 2759 человек (0).
Госпитализированных за минувшие сутки 21.
За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 152 847, в том числе за последние сутки – 1206.
Коллективный иммунитет составляет 4,2%.
Графика: ПТО
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 383 случаев заражения коронавирусом (+94).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 12 610 (+37),
Ржев - 8983 (+20),
Калининский район - 7196 (+20),
Вышневолоцкий городской округ - 6690 (+10),
Торжок - 5509 (+2),
Кимры - 5046 (+8).
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
19 августа на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен вопрос готовности образовательных учреждений региона в новому учебному году.
Как доложил областной Минобор, на сеодня приемку прошли все детсады, школы, колледжи и вузы. Всего - 1061 организация.
Также объявлено, что в школах введут новый курс.
Подробности - в материале "КП"-Тверь".
В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 19 по 21 августа на улицах областной столицы и в районах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.