Коронавирус в Твери, последние новости на 14 августа 2022: полицейская облава, эвакуация общежития и погибшие на воде

В Тверской области растет число больных кронавирусом Фото: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 14 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 216 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 165 749 случаев заражения.

Выздоровели 161 344 пациента (+60).

Умерли 2759 человек (+1).

Госпитализированных за минувшие сутки нет.

Всего вакцинированы первым компонентом 703 187 человек. Полную вакцинацию сделали 672 599 человек.

Коллективный иммунитет составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 56 912 случаев заражения коронавирусом (+58).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 491 (+19),

Ржев - 8884 (+4),

Калининский район - 7073 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 6623 (+11),

Торжок - 5498 (+2),

Кимры - 4995 (+6).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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В Твери более 200 полицейских устроили облаву на нарушителей. В поле зрения правоохранителей попали нелегальные мигранты, алкоголики и наркоманы, семейные дебоширы, пьяные водители.

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В ночь на субботу в Твери загорелось студенческое общежитие. Из девятиэтажки в Спортивном переулке эвакуировали 65 человек. Обошлсь без пострадавших.

В МЧС сообщили, что комната 15 кв. метров на 9 этаже здания сгорела полностью. Ущерб устанавливается.

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Еще одно ЧП на воде случилось в Твери. Тело мужчины в одежде нашли под железнодорожным мостом. По факту происшествия следователи проводят проверку.