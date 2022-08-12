Племя младое, незнакомое: В Тверской области четверть населения - молодёжь

Один лишь грешок за молодостью - проходит быстро! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Здравствуй, племя младое, незнакомое! Знаменитой пушкинской фразой в Тверской области можно поприветствовать 302 894 человека. Именно столько живёт в регионе молодёжи.

Правда, с пушкинских времён понятие «молодёжь» претерпело существенные изменения. Когда Александр Сергеевич написал эти строки, он сам всего лишь год как вышел из нынешнего молодёжного возраста - поэту было всего 36.

Сегодня молодёжью считаются люди от 14 до 35 лет. По данным Тверьстата на 1 января 2022 года, они составляли четвёртую часть населения области (всё население - 1 230 180 человек).

ПАРНЕЙ БОЛЬШЕ

79% нашей молодёжи - городские жители, и лишь 21% - селяне.

Парней в этой возрастной группе больше, чем девушек. На 100 молодых дам приходится 109 кавалеров. Но, как отмечают в Росстате, численное превышение женщин над мужчинами обычно отмечается с 36 лет и с возрастом увеличивается. Причина проста и печальна: высокий уровень преждевременной смертности мужчин.

Молодые люди чаще других образовывают семьи, что, собственно, совершенно неудивительно. В 2021 году в Тверской области было заключено 4134 брака, в которых возраст обоих супругов не превышал 35 лет. На «молодёжные» браки приходилось 57% всех заключённых в регионе брачных союзов. Эх, молодость!

НЕ МОЛОДЕЕМ…

А вообще, население Тверской области старое. Согласно международным критериям, старым считается население, если доля людей в возрасте от 65 лет превышает 7%. А у нас таковых в 2,7 раза больше - 18,9% (граждан 65 лет и старше - 232 456 человек, это данные Росстата).

А населения категории «старше трудоспособного возраста» и того больше: 341 762 человека, или 27,8%.

И дело тут, к сожалению, не в высокой продолжительности жизни. А в том, что рожаем мы мало. Людей в трудоспособном возрасте и пенсионеров по старости у нас в пять раз больше, чем детей от 0 до 15 лет:

681,6 тыс. человек - население в трудоспособном возрасте;

341,6 тыс. человек - население старше трудоспособного возраста;

206,9 тыс. человек - дети младше трудоспособного возраста.

Такова суровая статистика. Делаем выводы, но не забываем: молодость определяется не только записью в паспорте. Будьте молоды!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средний возраст жителей РФ - 40 лет 6 месяцев.

Средний возраст жителей Тверской области - 42 года 7 месяцев.

Средний возраст мужчин в Тверской области - 39 лет 2 месяца.

Средний возраст женщин в Тверской области - 45 лет 6 месяцев.