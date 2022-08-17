СЕРГЕЙ КОЗЛОВ: КОМФОРТНУЮ ЖИЗНЬ МЫ СОЗДАЕМ ВМЕСТЕ

Кандидат по одномандатному избирательному округу № 2 Козлов Сергей Евгеньевич. Фото: ПТО

Этот человек вряд ли нуждается в представлении. Главврач областной клинической больницы, экс-министр здравоохранения Тверской области, трижды депутат (один созыв в Законодательном Собрании и дважды в Тверской гордуме), он зарекомендовал себя и как опытный специалист, и как настоящий гражданин Твери. Им принято решение идти 11 сентября кандидатом в ТГД по избирательному округу № 2 Заволжского района Твери.

Сергей Евгеньевич Козлов родился в 1963 году в семье служащих. Коренной тверичанин. Окончил школу № 37, любимыми предметами были биология, химия и русский язык. По окончании школы поступил в Калининский мединститут. Во время учебы работал санитаром и медбратом в травматологическом отделении городской больницы № 1, после окончания - хирургом в больнице в Торжке и в больнице № 6 в Твери. С 2006 года он главврач горбольницы № 4, с 2010-го - главврач областной клинической больницы. В 2020 году был назначен региональным министром здравоохранения, в мае 2022 года вернулся на должность главного врача ОКБ. Врач-хирург высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент. Есть второе высшее образование: окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации. Женат, у него двое детей. Из увлечений - рыбалка и «тихая охота» за грибами.

Немногим удается побывать депутатом нескольких уровней власти. Это хороший опыт, позволяющий депутату квалифицированно и эффективно решать вопросы. Говорить с Сергеем Евгеньевичем было интересно. Вот что он рассказал.

- Вы не только руководитель и профессионал - у вас богатый депутатский опыт. Отличается ли мотивация идти в депутаты сегодня от мотивации прошлых лет?

- В 2004 году, когда я впервые пошел в городскую Думу Твери, я работал в муниципальном здравоохранении, тогда полномочия в этой сфере были у города. Работа оказалась довольно разносторонней, мотивация была: развивать медицину в городе. Такое здоровое лоббирование.

В следующем созыве, в 2011 году, здравоохранение было передано на областной уровень. Тогда я возглавил комитет по социальным вопросам. Интересы расширились: мы занимались уже образованием, культурой, массовым спортом. Кроме того, тогда была серьезная оппозиция, приходилось преодолевать сопротивление некоторой части депутатов в принятии решений. Было сложнее, но и интереснее.

В Законодательном Собрании депутатская работа отличалась тем, что в основном приходилось заниматься законотворчеством. Это очень необходимый, но скучноватый труд. Плюс в том, что благодаря этой работе появилось много необходимых связей и понимание того, как формировать нормативно-правовую базу. Но в городской Думе ты решаешь конкретные проблемы конкретных людей, и это всегда для меня было более интересным. В ТГД я иду именно за этим. Кроме того, хочется, чтобы работники здравоохранения были представлены не только в областном парламенте, но и на уровне города.

- Сергей Евгеньевич, как вы оцениваете период, когда вы возглавляли областное здравоохранение?

- Этого потребовала ситуация. Началась пандемия, я принял предложение и честно отработал этот сложный период. Очень благодарен всем коллегам на всех уровнях: от сельских амбулаторий до областной клиники, областному правительству. Мы справились. Когда коронавирус отступил, я вернулся в родную ОКБ.

- Какой вы видите работу в новом составе ТГД?

- Я готов заниматься социальными вопросам округа в новом качестве: работа в Заксобрании и правительстве, вместе с губернатором, расширила мой кругозор как политика. Есть четкое понимание того, как формируется и распределяется бюджет, как работают программы. Это помогает в решении конкретных проблем избирателей.

- Это стимулирует к регулярному общению с жителями. Что бы вы хотели для них сделать в первую очередь?

- Большинство моих избирателей - это семьи тех, кто работает в ОКБ, те, кто живет рядом. В первую очередь хочется помочь им. Есть проблемы с получением мест в детских садах. Хочется создать условия для досуга и оздоровления, решать проблемы благоустройства. Вы видели, как ухожена территория нашей больницы. Хочется, чтобы и жилой район вокруг был таким же. Тем более что рядом строится Западный мост с современной инфраструктурой. Изменения грядут большие, и надо, чтобы наш округ в них вписался.

- Вы идете на выборы в команде «Единой России». В чем плюсы работы фракции на муниципальном уровне?

- Команда нужна, чтобы не впасть в политиканство, не тратить силы на решение межпартийных проблем, как это было в одном из ранних созывов. В Думе единороссов было большинство, верю, что так будет и сейчас. Будем работать в единой связке с администрацией города.

- Что бы вы хотели пожелать своим избирателям?

- В первую очередь - не быть равнодушными, не ждать, когда депутат догадается сам, что делать, а приходить и говорить. В общем, хочется большего вовлечения людей в общественную жизнь. Номер моего телефона знают многие. Конечно, живое человеческое общение ничто не заменит, поэтому готов встречаться. Да, власть помогает людям. Но и люди должны помогать власти. Комфортную жизнь мы создаем вместе. И еще. Мой принцип работы в представительных органах власти - на общественных началах. Никогда не получал за это деньги и не хочу их получать. Убежден: в депутаты должны идти люди состоявшиеся, для которых статус народного избранника - это реализация его общественного призвания, которому в материальном плане от власти ничего не нужно. Это основа мотивации депутата. Любого уровня.

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе, как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Кандидат по одномандатному избирательному округу № 2 Козлов Сергей Евгеньевич. Фото: ПТО

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2 Козлова Сергея Евгеньевича.