Коронавирус в Твери, последние новости на 13 августа 2022: рост заболеваемости ковидом, подтверждённое бешенство, ремонт районных поликлиник

Актуальные данные по распространению коронавируса в Тверской области на 13 августа. Фото: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 13 августа 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 165 533 случая заражения (+ 192 за сутки).

Выздоровели 161 284 пациента.

Умерли 2758 человек.

Госпитализированных за минувшие сутки 8.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 143 938, в том числе за последние сутки – 1045.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 56 854 случая заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 472,

Ржев - 8880,

Калининский район - 7058,

Вышневолоцкий городской округ - 6612,

Торжок - 5496,

Кимры - 4989.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Но не коронавирусом единым, растёт количество подтверждённого бешенства среди животных. Так на днях бешенство диагностировано специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у двух енотовидных собак. Патологический материал был доставлен на исследование из Конаковского района Тверской области.

Одно животное было обнаружено в Мошковском заливе, второе - на территории деревни Коровино.

Результаты испытаний были направлены в надзорные ведомства для принятия мер.

Продолжаются летние ремонты в районных поликлиниках и больницах. О ходе работ на некоторых вчера сообщило областное правительство. Так во взрослой поликлинике Осташковской центральной районной больницы в сентябре планируется завершить капитальный ремонт.

В поликлинике Осташковской ЦРБ предусмотрена полная замена кровли, ремонт инженерных систем, помещений первого этажа и входных групп.

Также проводится капитальный ремонт взрослой поликлиники в Ржевской ЦРБ. Выполняется ремонт помещений первого этажа, предусмотрена замена входной группы. На втором и третьем этаже будет размещён Центр амбулаторной онкологической помощи.

Ранее был проведён капитальный ремонт поликлиники Конаковской ЦРБ.