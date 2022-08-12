Коронавирус в Твери, последние новости на 12 августа 2022: рост заболеваемости ковидом, начало вакцинации против гриппа, новый главврач «шестерки»

Актуальные данные о распространении коронавируса в регионе. Фото: vk.com/sovetnik_tver, Роман ИГНАТЬЕВ, ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 12 августа 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 165 341 случай заражения (+ 151 за сутки).

Выздоровели 161 229 пациентов.

Умерли 2758 человек.

Госпитализированных за минувшие сутки 10.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 142 872, в том числе за последние сутки – 2553.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 56 799 случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 454,

Ржев - 8868,

Калининский район - 7042,

Вышневолоцкий городской округ - 6603,

Торжок - 5493,

Кимры - 4983.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Графика: ПТО

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

В регионе 15 августа стартует прививочная кампания против гриппа. В текущем сезоне ожидается поступление 580 131 дозы вакцин. Такое количество позволит привить от гриппа около 50% населения Верхневолжья. Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

10 августа в регион уже поступило 172 480 доз трехвалентной инактивированной вакцины «Совигрипп», предназначенной для взрослых.

19 августа ожидается поставка четырехвалентной вакцины «Ультрикс»: 50 798 доз - для детей, 38 919 доз - для взрослых.

Прививку против гриппа каждый желающий может получить бесплатно в своей поликлинике по месту жительства. В первую очередь она показана детям в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, студентам, а также гражданам из категорий группы риска, которые часто взаимодействуют с другими людьми: медикам, педагогам, специалистам транспортной отрасли, коммунальной сферы и другим, а также людям старше 60 лет.

Врач кардиолог, доктор медицинских наук и советник губернатора Тверской области Наталья Соколова назначена главным врачом Тверской городской больницы №6.

Об этом сама Наталья Юрьевна сообщила "КП"-Тверь" в тверском эфире радио "Комсомольская правда" (99,3FM).

На должность Наталья Соколова была назначена 5 августа приказом губернатора Игоря Рудени. Ранее медучреждением (в должности и.о. главврача) руководил Александр Жуков.

Наталья Соколова занимается врачебной практикой около 15 лет. Высшее медицинское образование получала в тверском медицинском университете. Учёную степень доктора медицинских наук получила в 2019 году.