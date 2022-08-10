«После путешествия жизнь изменилась»: подопечные фонда «Константа» вернулись домой из большого похода

Фото: БФ "Константа"

Путешественники прошли 130 километров по янтарной реке. Она же – Западная Двина.

На весла сели и подопечные благотворительного фонда «Константа», участники проекта «Энергия» - выпускники детских домов. Напомним, несколько лет назад этот проект был запущен, чтобы привлечь ребят к занятиям спортом. Сейчас фонд помогает молодежи раскрыть свой потенциал, найти хорошую работу, получить новые знания. А что может лучше расширить кругозор, чем дальняя дорога?

Но главным в плавании остается научная работа. По традиции, заложенной почти четверть века назад мастером спорта СССР по туризму Гарием Горевым, в пути ведутся наблюдения за животным и растительным миром, за состоянием русла и берегов, памятников архитектуры, дворянских усадеб и воинских захоронений.

Так и проходил день за днем. Стартовала экспедиция 29 июля. Возглавил ее проректор Тверского госуниверситета, профессор Высшей школы экономики Андрей Зиновьев. Основная часть команды связана с 17-й школой, где когда-то работал Гарий Горевой, и ее турклубом «Непоседы».

В путь экспедиция собралась благодаря поддержке главных знатоков по походной провизии ООО «Знаток» (они предоставили еду), Федерации спортивного туризма Тверской области, епархиальной школы (дали плавсредства), «Тверские рубахи» https://vk.com/rubahitver , РИА "Верхневолжье", WelcomeTver (подкрепили информацией).

На протяжении пути было три встречи. Андреаполь собрал целый зал желающих пообщаться с путешественниками в городской библиотеке. Презентация, чем живет край, вышла очень выразительной. Наталья Петрова, заместитель главы Андреапольского округа, представила и статистику, и достижения, и уникальные традиции. Среди них – ежегодный день самоуправления, когда старшеклассники приходят в администрацию и знакомятся с ее работой.

Участники экспедиции в свою очередь рассказали о ее истории, о сегодняшних целях-задачах. На андреапольской земле хорошо знают и ее, и Гария Горевого. Заинтересовал слушателей и рассказ о фонде «Константа». Наталья Петрова подтвердила, насколько действенно сотрудничество благотворительной организации с государственными органами и какая масштабная помощь оказывается семьям в трудной жизненной ситуации.

Далее гостей подхватил директор краеведческого музея имени Э. Э. Шимкевича Валерий Линкевич. Его рассказ о территории, на которой селились люди сразу после отступления ледника, о городе, практически полностью разрушенном во время войны, о тех, кто защищал и освобождал эти земли, изобиловал фактами, фамилиями и личным отношением. Валерий Викторович с подросткового возраста – участник поискового отряда «Подвиг», который был создан в 1989 году. Он и сейчас ведет большую работу с молодежью.

На следующий день экспедиция дошла до урочища Плотомой, где в войну шли ожесточенные бои. Ивашковская наступательная операция легла в основу Калининской. Ее анализ помог в феврале выбить фашистов из первого областного центра. Берег, к которому пристали байдарки, хранит следы тех событий.

В Западнодвинском округе участников похода ждало особое угощение – баня. Располагается она в одном из самых старинных зданий города 1906 года постройки.

Но основным объектом наблюдения была, конечно, река и ее берега. Уворачиваться пришлось и от камней, притаившихся под водой, и от многочисленных топляков. Раньше по реке сплавляли бревна, и часть из них осталась с той поры. А вода, подмывая берега, сталкивает в реку новые деревья. Так что байдарки приходилось реанимировать часто. Зато вживую удалось наблюдать лосей, отдыхающих в реке, много белых цапель, уток крохалей. На предпоследней стоянке путешественники были в гостях у дуба, а в последнюю ночь расположились рядом с зимородком.

Вернувшись из экспедиции, туристы переваривают впечатления. Дарья (фонд «Константа») пишет: «Конечно же, как подобает новичку, я плохо закрываю герметичный мешок, и все мои вещи становятся насквозь мокрыми. На мою большую удачу, все участники экспедиции оказались неравнодушными людьми и укутали меня во все теплое, оказали первую медицинскую помощь. И на протяжении остальных дней окружали меня вниманием… Изменится ли моя жизнь? Конечно! Я больше скажу – она уже изменилась, и однозначно – в лучшую сторону».

Эмоций много. Как и информации. Теперь ее систематизируют. Кто-то трудится над составлением интерактивной карты стоянок, кто-то – над обзором пернатый обитателей, презентацией об экосистеме и походными лайфхаками. Красочный отчет о походе будет по традиции представлен на фестивале «Тверской переплет», который пройдет 23-24 октября в библиотеке им. Горького.

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