На выборы в гордуму Твери от политических партий пойдут 171 кандидат и лишь один самовыдвиженец

Валентина Дронова и Александр Бутузов на пресс-конференции в облизбиркоме. Фото: Александр ЖМУЛИН

11 сентября в Тверской области - Единый день голосования. В этот день в регионе пройдет 21 избирательная кампания. Самая крупная из них - в Твери. Будем выбирать депутатов Тверской городской Думы.

Схожие выборы пройдут еще в 11 субъектах РФ.

А с 13 августа начинается этап предвыборной агитации в СМИ.

Кроме Твери выборы пройдут в Бельском, Зубцовском, Кесовогорском, Кимрском, Максатихинском, Ржевском, Сонковском, Старицком округах. В Краснохолмском округе состоятся дополнительные выборы в местное собрание депутатов.

Председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова на пресс-конференции 10 августа рассказала, что всего в регионе было выдвинуто 732 кандидата, из них 148 - в порядке самовыдвижения, 584 - от восьми политических партий.

- Зарегистрировано в итоге 672 кандидата. 119 самовыдвиженцев и 553 кандидата от восьми политических партий: «Единая Россия» - 262 кандидата; ЛДПР - 77; КПРФ - 65; «Коммунисты России» - 43; «Справедливая Россия - Патриоты за правду» - 41; Партия пенсионеров за социальную справедливость - 32; «Новые люди» - 30; «Родина» - 3 кандидата. 39 кандидатов утратили статус еще на этапе выдвижения, 21 кандидат получил отказ в регистрации в силу разных причин: наличия судимости, двойного гражданства либо нарушений с предоставлением необходимых для регистрации документов, - уточнила глава облизбиркома.

. Фото: Александр ЖМУЛИН

Валентина Дронова обратила внимание на интересную особенность - на второе место по количеству кандидатов в регионе неожиданно вышла ЛДПР. Раньше обычно вслед за единороссами шли представители КПРФ.

В целом по региону свыше 59% кандидатов - мужчины. Преобладают среди претендентов на депутатские места люди в возрасте от 31 от 49 лет - 46,6%, а также граждане старше 50 лет - 42%.

. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Самая крупная избирательная кампания пройдет в Твери, - отметила Валентина Дронова. - Для участия в выборах депутатов Тверской городской Думы было выдвинуто 184 кандидата: 6 самовыдвиженцев и 178 - от политических партий. Зарегистрировано в итоге 172 кандидата: один самовыдвиженец и 171 кандидат от восьми политических партий. Восемь кандидатов утратили статус, так как вовремя не предоставили необходимые документы в избирком, четыре кандидата получили отказ в регистрации. Среди причин - судимость, двойное гражданство и нарушения в представленных документах.

Итак, на выборы в Тверскую гордуму, не считая самовыдвиженца, идут по 25 кандидатов от «Единой России», КПРФ и партии «Новые люди», по 24 человека от «Коммунистов России» и «Справедливой России - Патриоты за правду», 23 претендента от Партии пенсионеров, 22 - от ЛДПР и трое - от «Родины».

. Фото: Александр ЖМУЛИН

Теперь избирательные комиссии в регионе приступают к утверждению текстов избирательных бюллетеней.

Валентина Дронова отметила, что все избирательные комиссии обеспечены необходимой компьютерной и офисной техникой со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов с QR-кодом. На выборах в Твери будут применяться 90 автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Также предусмотрено видеонаблюдение (видеофиксация) в каждой из 20 территориальных избирательных комиссий - в 378 из 438 участковых избирательных комиссий.

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов сообщил о том, что сформирован корпус из 1200 общественных наблюдателей, которые наряду с наблюдателями от кандидатов будут следить за прозрачностью и честностью голосования на избирательных участках.

СПРАВКА КП

В Тверской области принять участие в выборах смогут 521 379 избирателей - больше половины обладающих избирательным правом жителей региона.

Замещению подлежат 265 депутатских мандатов, из них 47 - в представительных органах городских округов; 141 - в представительных органах муниципальных округов; 77 - в Советах депутатов сельских поселений.

Все выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе в течение одного дня - 11 сентября 2022 года. Также предусмотрено проведение досрочного голосования в помещениях территориальных (с 31 августа по 6 сентября 2022 года) и участковых (с 7 по 10 сентября 2022 года) избирательных комиссий.

Горячая линия областной избирательной комиссии: (4822) 34-81-31.

Горячая линия штаба по контролю за выборами в Общественной палате региона: (4822) 32-11-42.