Поможет только срочная пересадка печени: Врач из Твери рассказал об отравлениях грибами и правилах первой помощи

А съедобный ли ты, грибочек? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сколько веков человек собирает грибы, столько же ими и травится. Иногда (и нередко!) заканчивается это фатально...

Сезон тихой охоты в Тверской области в разгаре. Как сходить по грибы и остаться в живых, в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказал главный внештатный реаниматолог Минздрава Тверской области Максим Петрушин.

Максим Петрушин. Фото: Виктория ТУШКОВА

НЕ УВЕРЕН - НЕ ЕШЬ!

- К сожалению, противоядий, которые на сто процентов вылечат человека при отравлении грибами, нет. Токсины грибов очень сложно разрушаются. Грибы - это вообще не то, что хочет организм человека. Это сложный субстрат для переваривания, расщепления, - говорит Максим Петрушин. - Грибов великое количество, и токсинов, которые в них есть, великое количество.

Все грибы разные: съедобные, условно съедобные и несъедобные совершенно. Увы, люди иной раз собирают даже ядовитые грибы, чего уж говорить об условно съедобных.

- Условно съедобные грибы могут быть патогенными при неправильном их приготовлении. Люди почему-то любят рисковать. Думают: «Я вот сейчас двадцать часов буду их вымачивать, потом варить …» К сожалению, вероятность неправильного приготовления очень высока. Поэтому правило номер один: не уверен - не ешь. Эксперименты над своим здоровьем, как правило, заканчиваются в реанимации, и очень плачевно. Чудес не бывает.

ОТРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОБЕДИТЬ…

В зависимости от того, каким именно токсином отравился любитель грибов, симптомы могут проявить себя по-разному.

- Есть симптомы, которые после употребления некоторых грибов проявляются рано, до двух часов. В основном это признаки гастроэнтерита: тошнота, рвота, слабость, одышка, может подняться температура, может быть диарея, в том числе с кровью, - рассказывает доктор.

Такие случаи отравления, как правило, протекают благоприятно. Человек быстро понимает, что с ним что-то не так, вспоминает, что ел, и может быстро получить помощь - вызвать врача и начать делать необходимые манипуляции самостоятельно.

… И ТЕ, ГДЕ ВРАЧИ БЕССИЛЬНЫ

- Другой вариант - поздние симптомы, которые развиваются через шесть, двенадцать, восемнадцать часов. Это вызывает определённые диагностические сложности. Когда человеку стало плохо через два часа после того, как он съел грибы, - всё понятно. А через восемнадцать?

Именно так «работает», например, бледная поганка - один из самых ядовитых грибов, растущих в нашей полосе.

- Я за свою работу видел несколько случаев отравления бледной поганкой, и закончились они все печально. Женщина, пенсионерка старше 60 лет, отравилась бледной поганкой. У неё развилась тяжёлая печёночная недостаточность, и она умерла в реанимации, - приводит пример из врачебной практики Максим Петрушин. - Развиваются коматозное состояние, снижение уровня сахара, и через двое-трое суток происходит отказ печени. Единственный способ спасти таких пациентов - срочная трансплантация печени. К сожалению, в РФ на данный момент такое невозможно.

И вроде бы бледная поганка выглядит весьма специфично, и все её знают. Но отравления продолжают случаться…

- К первым симптомам серьёзного отравления грибами кроме вышеперечисленных можно также добавить головную боль, иногда потерю сознания. При отравлении бледной поганкой могут быть судороги, - уточняет Максим Петрушин. - Кожные покровы бледные. Могут развиться тяжёлая гипогликемия и тяжёлая печёночная недостаточность. В этом случае будет стопроцентный летальный исход…

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ

- Правила первой помощи при отравлениях просты, - говорит доктор. - Надо просто понимать смысл: у нас в организме появился токсин, и чем его больше, чем дольше он там находится, тем хуже. Поэтому наша задача быстрее токсин из организма убрать. Необходимо обильное питьё, можно применить «ресторанный способ» - выпить много жидкости и вызвать рвоту. Обязательно сорбенты, например активированный уголь. Это должна быть не одна таблетка, а минимум по одной на десять килограммов массы тела. Выпьете по две таблетки на десять килограммов - хуже точно не будет. Если нет диареи, можно даже принять слабительное, чтобы токсин быстрее вышел из организма.

СОВЕТЫ ГРИБНИКАМ

Всегда придерживайтесь правила: сомневаешься - не ешь.

Откажитесь от сбора (и покупки!) условно съедобных грибов, отдайте предпочтение знакомым и понятным лисичкам, белым, подберёзовикам и подосиновикам, груздям, маслятам, шампиньонам.

Никогда не покупайте консервированные грибы (да и вообще никакие консервы) с рук и не принимайте их в дар, если не знаете досконально, как они готовились и хранились.

Не собирайте грибы близ дорог и промышленных производств, а также в сильно засушливое лето. Иначе вы рискуете отравиться и съедобным грибом, который впитает в себя яды из окружающей среды (соли тяжёлых металлов, радионуклиды и прочее).

Помните, что за своё здоровье отвечаете в первую очередь вы сами! Будьте здоровы!