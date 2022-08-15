Наталья Павлюк: Бюджет города должен быть социально ориентированным

Кандидат по одномандатному избирательному округу № 1 Павлюк Наталья Григорьевна.

11 сентября в Твери – выборы. Город выбирает новый состав городской Думу. Наталья Григорьевна Павлюк – действующий депутат нынешнего созыва по избирательному округу № 1 (Заволжский район). Является членом фракции партии «Единая Россия», входит в состав постоянного комитета по социальной политике и постоянного комитета по бюджету и налогам.

Работы у депутата много, причем общественной, той, которая никак не оплачивается. У Натальи Григорьевны есть еще целый ряд нереализованных депутатских идей. Да и люди, которые голосовали за нее пять лет назад, хотят снова видеть ее своим депутатом. Поэтому она приняла решение пойти на выборы. Ее знают многие, а для тех, кто пока не знает, уточняем: Наталья Павлюк - заместитель главного врача областной клинической больницы по работе с сестринским персоналом.

Немного о кандидате. Родилась она в 1958 году в Днепропетровской области в многодетной семье. Окончила Тверскую государственную медицинскую академию. Начала трудовой путь с должности операционной медицинской сестры, работала заместителем главврача больницы скорой помощи, главным специалистом департамента здравоохранения Твери. С 2010 года – заместитель главного врача областной клинической больницы. Курирует и отвечает за работу 14 структурных отделений больницы, а это огромный трудовой коллектив.

10 сентября 2017 года была избрана депутатом Тверской городской Думы по избирательному округу № 1. В этом году приняла решение снова баллотироваться по этому же избирательному округу.

«Я выросла в большой и дружной семье, где всегда ценились трудолюбие, ответственность и взаимопомощь. Именно с таких позиций я строю свою депутатскую работу, на это нацеливаю своих молодых коллег и помощников. Будучи действующим депутатом Тверской городской Думы, свою задачу вижу в том, чтобы бюджет города оставался социально ориентированным, чтобы защиту и заботу смогли получить все, кто в этом нуждается…» - говорит Наталья Григорьевна.

От жителей уже поступают инициативы на будущее. Среди них: строительство зоны отдыха в районе МЖК и капитальный ремонт школы № 15. Думается, за депутатом дело не станет.

Остается добавить, что она еще является главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Тверской области, президентом Ассоциации средних медицинских работников Тверской области. Ее деятельность отмечена множеством наград. Является Отличником здравоохранения, Почетным работником здравоохранения Тверской области. Дочь – врач, а сын – юрист. В семье растут трое внуков. Любит путешествовать по родной стране.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата по одномандатному избирательному округу №1 Павлюк Натальи Григорьевны.