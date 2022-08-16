Анна Зайцева: Здоровье тверичан - государственная задача

Кандидат по одномандатному избирательному округу № 3 Зайцева Анна Васильевна.

Медики – народ особый. И их профессия, пожалуй, наиболее уважаема в народе. Ведь здоровье – основная ценность. А врачи и медсестры помогают его сохранить, зачастую спасая жизни.

Главный врач Тверской детской областной клинической больницы Анна Васильевна Зайцева к тому же еще и врач-педиатр. Сохранение жизни и здоровья детей в Твери и области – это ее профессия. И естественное движение души - помочь людям, нашло еще одно направление. Анна Васильевна приняла решение баллотироваться по избирательному округу № 3 г. Твери в Заволжском районе.

Анна Васильевна Зайцева родилась в 1980 году в Московской области. Отец – военный, мать – инженер. Окончила Тверскую государственную медицинскую академию. Проходила интернатуру по специальности «Педиатрия», прошла профессиональную переподготовку по специальностям «Неврология», «Организация здравоохранения и общественного здоровья», «Неонатология». Второе высшее образование по направлению «Экономика». По второму высшему образованию - экономист.

Работала врачом-педиатром инфекционного отделения, заведующей поликлиникой больницы № 6, заместителем главного врача по медицинской части больницы № 5, главврачом детской горбольницы № 3. На должность главврача ДОКБ была назначена в декабре 2016 года. До этого возглавляла Городскую клиническую детскую больницу № 3. Является членом Совета Врачебной Палаты Тверской области, членом Рабочей группы по взаимодействию с законодательными органами власти РОО «Врачебная палата Тверской области». Отмечена рядом наград, в том числе «Медалью Луки Крымского». Член партии «Единая Россия», член Ассоциации тверских землячеств, Тверского Отдельного казачьего общества, Совета областной Врачебной Палаты. Воспитывает двоих детей.

Она держит связь с избирателями, жителями округа. С пониманием приняла их инициативные предложения, которые, как она считает, по силам их выполнить. Ведь, она будет работать в команде «Единой России», фракция которой в городской думе уже не раз доказывала: потенциал для работы у нее есть. Инициативы избирателей же таковы. Проведение капремонта проезда по Петербургскому шоссе, 54/2 в сторону реабилитационного центра; благоустройство территории вокруг поликлиники № 2 горбольницы № 7; проведение капитального ремонта проезда от ул. Луначарского до д. 22 по ул. Луначарского.

Кроме того, она считает важным сократить очереди на прием к врачам, обеспечить удобный порядок получения рецептов на жизненно необходимые лекарства, а также оформления больничных, записи на медобследования. Ведь все это в числе приоритетов в области здравоохранения обозначил Президент страны Владимир Путин.

« - Как представитель партии и главврач, я работаю над реализацией нацпроекта «Здравоохранение», также придерживаюсь положений Народной программы партии. Эти два документа являются основными документами по развитию нашей страны и Твери в ближайшем будущем» - говорит она.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата по одномандатному избирательному округу №3 Зайцевой Анны Васильевны.