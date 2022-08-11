Коронавирус в Твери, последние новости на 11 августа 2022: развитие телемедицины в районах и помощь детям, больным диабетом

В регионе рост заболеваемости коронавирусом. Фото: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 11 августа 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 165 190 случаев заражения (+ 132 за сутки).

Выздоровели 161 178 пациентов.

Умерли 2758 человек .

Госпитализированных за минувшие сутки нет.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 140 319, в том числе за последние сутки – 1126.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 56 753 случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 437,

Ржев - 8859,

Калининский район - 7027,

Вышневолоцкий городской округ - 6598,

Торжок - 5489,

Кимры - 4976.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Графика: ПТО

В апреле в регионе введена новая мера - закупка за счет областного бюджета датчиков системы мониторинга уровня глюкозы для бесплатного обеспечения ими детей с сахарным диабетом I типа. Весной было приобретено 2485 приборов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сейчас закупается вторая партия.

Будет приобретено еще 5564 датчика.

Сейчас в эндокринологическом центре клинической детской больницы №2 находится под наблюдением 431 ребенок диабетом I типа. Все они нуждаются в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови и на сегодня обеспечены датчиками.

А ещё в правительстве региона сообщают, что В Тверской области развивают телемедицину для помощи маленьким пациентам в районах. Специалисты Детской областной клинической больницы Твери находятся на постоянной связи с врачами из муниципалитетов Верхневолжья, помогают наладить работу региональной медицинской информационной системы на местах.

Телеконсультации уже проводятся с медиками Бологое, Зубцова и Молоково.