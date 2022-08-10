Коронавирус в Твери, последние новости на 10 августа 2022: когда лучше всего делать ревакцинацию от ковида

Врачи прогнозируют осенний всплеск заболеваемости коронавирусом. Фото: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 10 августа 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 165 058 случаев заражения (+ 116 за сутки).

Выздоровели 161 130 пациентов.

Умерли 2758 человек .

Госпитализированных за минувшие сутки 14.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 139 193, в том числе за последние сутки – 1277.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 56 709 случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 422,

Ржев - 8851,

Калининский район - 7013,

Вышневолоцкий городской округ - 6592,

Торжок - 5485,

Кимры - 4968.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Графика: ПТО

Тем временем, медики советуют сделать прививку против коронавируса заблаговременно, до начала осени и нового учебного года.

- Вакцинация против коронавирусной инфекции очень актуальна с учетом того, что в настоящее время фиксируется рост заболеваемости, но его темпы умеренные. Нужно обязательно сделать прививку тем, кто ее еще не сделал. А также тем, кто не болел коронавирусной инфекцией, – подчеркивает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский. – Пройти вакцинацию или ревакцинацию также рекомендуем тем, кто перенес коронавирусную инфекцию или прививался ранее, но уже прошло более 6 месяцев с этого момента. В наших учреждениях здравоохранения имеется достаточное количество вакцины Спутник V, для вакцинации подростков – Спутник M».

Врач отметил – особенно важно вакцинироваться представителям группы риска: это медработники, сотрудники учреждений образования, торговли и других отраслей – тем, кто часто контактирует с людьми.

Он также сообщил, что в середине августа стартует прививочная кампания против гриппа и напомнил, что между прививками должно пройти от двух недель до одного месяца. То есть сначала следует пройти вакцинацию или ревакцинацию против коронавируса, через указанный период времени – против гриппа.