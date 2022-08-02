Калининская АЭС на 4,79% увеличила выработку электроэнергии в июле 2022 года

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

За прошедший месяц выработано порядка 3,08 млрд киловатт*часов или 103,6% от планового задания Федеральной антимонопольной службы России. Выручка от ее реализации на оптовом рынке электроэнергии и мощности России составила 5,25 млрд рублей.

Электроэнергии, выработанной энергоблоками Калининской АЭС в июле, достаточно, чтобы обеспечить в течение месяца потребности более 32 миллионов человек (при среднем потреблении 96 киловатт*часов в месяц).

В энергобалансе Тверской области доля Калининской АЭС составляет более 81%. Кроме того, атомная станция ежемесячно предотвращает попадание в атмосферный воздух более полутора миллионов тонн углекислого газа, который мог бы образоваться при производстве электроэнергии за счет сжигания органического топлива.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме онлайн на сайте www.russianatom.ru.