Серая брусчатка и отсутствие тактильной плитки: Как идёт укладка новых тротуаров в центре Твери

Горожане и туристы активно тестируют новые тротуары на набережных. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери продолжается ремонт пешеходных частей двух главных городских набережных: Степана Разина и Афанасия Никитина.

На набережной Афанасия Никитина завершён первый этап ремонта (всего этапов три). Отремонтирован участок от памятника знаменитому тверскому купцу до Старого моста. Дальнейшие этапы предполагают ремонт от моста до Артиллерийского переулка, но тут ещё, как говорится, муха не сидела. Сейчас у съезда со Старого моста снимают истоптанную брусчатку. Спуск с моста для пешеходов не закрыт, но пройти к пешеходному переходу по щебёнке и песку проблематично. Все работы должны завершить к 1 сентября.

На Степана Разина обновили тротуар от кинотеатра «Звезда» до Студенческого переулка. Далее ремонтировать будут следующий участок - до памятника Андрею Дементьеву. Работы начнутся после подписания договора с подрядчиком (каждый участок ремонта оформляется отдельным контрактом). Сейчас на сайте госзакупок идёт приём заявок от потенциальных исполнителей. Работы на втором участке должны закончить до 30 сентября.

Ну а пока «КП»-Тверь» решила оценить ремонт там, где он уже состоялся.

НАБЕРЕЖНАЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА

Цена ремонта: 17 млн 978 тыс. 424 руб. (за все три этапа).

Срок окончания работ: 1 сентября 2022 года (по всем трём этапам).

Подрядчик: ООО «БАУ».

Ещё раз отметим: ремонт набережной пока не завершён, но на участке от памятника Афанасию Никитину до Старого моста основная работа проведена.

Отремонтированный тротуар выглядит прозаично. Здесь уложили уже знакомую жителям Твери бетонную брусчатку - серый «кирпичик». Раньше «кирпичик» был красным и было, конечно, наряднее. Ну что поделать, зато ям нет. По тротуару уже вовсю бегают спортсмены и ездят самокатчики.

На первый взгляд всё неплохо. Фото: Виктория ТУШКОВА

Посередине пешеходной зоны «кирпичик» уложен относительно ровно. Но, если сравнить, например, с брусчаткой у здания регионального Управления МВД (что совсем неподалёку), там сделано лучше: ровнее, плотнее. Но и брусчатка, правда, там гранитная...

Очевидные «косяки» ремонта тоже нашлись. Дальний от проезжей части край тротуара - увы и ах! Бортовой камень и брусчатка не соприкасаются, зазор местами сантиметра два, а есть и побольше. «Кирпичик» уже гуляет, а что будет дальше?

А тут уже определённо есть к чему придраться. Фото: Виктория ТУШКОВА

У моста недоделки: укладка плитки у края тротуара ещё не завершена, есть пустоты. Хочется верить, что это доделают.

Не доделали. Фото: Виктория ТУШКОВА

Выровнять стоило бы и съезды. Сбоку от ресторана «Парус» есть спуск на набережную. Съезды там залепили асфальтом на скорую руку, кое-как. Сам спуск ремонт не затронул, там прежний корявый асфальт. Вся эта конструкция, если её не переделают, зимой превратится в опасную скользкую ловушку для пешеходов.

Съезд залатали на скорую руку. Фото: Виктория ТУШКОВА

И самое интересное: тактильная плитка для слабовидящих и слепых людей отсутствует. А её определённо стоило бы уложить на этом самом спуске и у пешеходного перехода на съезде с моста. Кстати, в проектной документации тактильная плитка в этих двух местах наличествует. Но официально ремонт ещё не завершён. И, по данным администрации города, тактильная плитка на отремонтированном участке должна появиться. Но для этого, похоже, придётся разобрать часть уже уложенной брусчатки...

Тактильной плитки нет. Фото: Александр СОРОКИН

НАБЕРЕЖНАЯ СТЕПАНА РАЗИНА

Цена ремонта: 9 млн 189 тыс. 189 руб. (участок от кинотеатра «Звезда» до Студенческого переулка).

Срок окончания работ: 1 сентября 2022 года. Основное строительство, включая установку малых архитектурных форм: 1 августа 2022 года.

Подрядчик: ООО «БЕН ГРУПП».

На первый взгляд всё неплохо. К началу работ тротуар тут был совершенно неприличным: яма на яме, а потому контраст очевиден.

По новому серому «кирпичику» гуляют люди и пони. Фото: Виктория ТУШКОВА

Аналогичный серый «кирпичик» здесь уложен сравнительно плотно, плиточки особо друг от друга не отходят, что уже воодушевляет. Кое-где создаётся впечатление, что брусчатка стоит давно и крепко: между плиточками набился песок и остатки конского навоза (по набережной катают детишек на лошадях).

Есть мелкие шероховатости, на которые, наверное, можно было бы закрыть глаза.

Вместо ливнёвок по краю тротуара проложен бетонный желобок без дренажных отверстий.

И снова та же ситуация: слепые в городе есть, а тактильной плитки для них нет. Возможно, мы что-то не понимаем в ремонте, но работы выглядят завершёнными. По набережной гуляют туристы, бодро снуют бегуны и поклонники скандинавской ходьбы, ездят велосипедисты. Да и по условиям контракта основная часть строительства должна быть выполнена до 1 августа. Странно… Но опять же, городская администрация уверяет: тактильная плитка будет. Что ж, посмотрим!