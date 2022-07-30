Проблемы в маршрутизации пациентов в федеральные центры

Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области

В большинстве субъектов не отлажен корректный информационный обмен, позволяющий отследить путь больного на всех этапах маршрута.

Медучреждения субъектов недостаточно осведомлены в вопросах преемственности оказания медицинской помощи и новых правилах маршрутизации в федеральные центры. Такие выводы были сделаны по итогам проверки более 70 медорганизаций в 2021 году и первом полугодии 2022-го в 20 регионах, сообщил начальник управления по взаимодействию с регионами Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава Павел Митрошин на Всероссийской научно-практической конференции 21 июля.

«Закон поменяли, приказ приняли, но мы все еще встречаем медорганизации, которые не знают, что можно направить пациента в федеральный центр, и что это не будет стоить региону ничего, потому что финансируется из отдельного источника — напрямую из ФОМС. Тем самым ограничивается право пациентов на получение качественной медицинской помощи, если соответствующих мощностей не хватает в регионе», — уточнил Митрошин.

По его словам, специалистов также беспокоит отсутствие интероперабельных информационных систем, обеспечивающих полноценный и корректный информационный обмен и позволяющих отследить пациента на всех этапах маршрута. «Это позволило бы многие вопросы и в рамках оценки доступности медпомощи решать в полуавтоматическом режиме. Единичные субъекты смогли это обеспечить», — указал представитель ЦНИИОИЗ.

В мае Росздравнадзор сообщил о двукратном росте числа признанных обоснованными жалоб на доступность медпомощи в федеральных организациях. Чаще всего граждане жаловались на трудности в получении помощи по профилям «онкология» и «кардиология». За два года значительно увеличилось число обращений, связанных с хирургией.

Мониторинг правоприменения закона о реформе системы ОМС, вступившего в силу в 2021 году, который перевел федеральные организации на прямое финансирование из бюджета ФОМС, показал неутешительные результаты, заявила первый зампредседателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева. По ее словам, чаще всего граждане жаловались на взимание денежных средств.

Источник: https://medvestnik.ru/content/news/CNIIOIZ-podverdil-problemy-v-marshrutizacii-pacientov-v-federalnye-centry.html

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