Бесплатное лечение: как защитить свои права

Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области

Капитал МС – обязательно медицинское страхование с 1994 года

Как узнать, бесплатно ли обследование

Изучите список бесплатных услуг. Список можно найти в базовой программе государственных гарантий ОМС.

Права застрахованных, порядок и требования по этой программе одинаковы во всех регионах России.

Проверьте территориальную программу ОМС. В каждом субъекте РФ программа ОМС может отличаться – количество бесплатных услуг может увеличено.

Территориальную программу государственных гарантий Тверского региона можно найти на сайте министерства здравоохранения, или на сайте Территориального фонда ОМС.

Узнайте условия оказания и стоимость услуги. Список платных услуг и цены должны быть в открытом доступе. Например – на информационном стенде или сайте на поликлиники.

В каких случаях нужно платить за лечение

Бывают ситуации, когда бесплатная медицинская помощь по программе ОМС не подходит. Тогда лечение будет платным, например в этих случаях:

• Если вы хотите получить помощь анонимно.

• Если хотите сервис получше. Например, отдельную палату в больнице.

• Когда вам удобней получить услугу на специальных условиях, которые не указаны в законодательстве. Например, дома.

• Если просите заменить материалы или лекарства на аналоги, не входящие в систему ОМС. Например, хотите импортную пломбу у стоматолога.

• Не хотите ждать бесплатного приема несколько дней, и вам нужно как можно быстрее записаться к врачу.

Обратите внимание. С вами обязаны заключить договор на оказание платных услуг, а после – выдать квитанцию или чек.

Как распознать навязанную услугу

Вот несколько популярных фраз, которые должны вас насторожить при обращении за бесплатной медицинской помощью:

«Это не назначение, а рекомендация»

Рекомендация – не обязательна к выполнению. Например, гимнастика между обострениями остеохондроза – это рекомендация, можете делать, а можно и отказаться. А вот рентген при этом же диагнозе – это необходимое назначение и его должны сделать вам бесплатно.

«У нас нет аппарата МРТ, УЗИ»

Если это исследование входит в список бесплатных услуг, и оно необходимо для установления правильного диагноза – вас обязаны направить в учреждение, работающее в системе ОМС, в котором есть это оборудование.

«У нас просто нет такого специалиста»

Тут тоже самое что и с МРТ. У поликлиники должен быть договор с другим медицинским учреждением – и они обязаны направлять туда пациентов для завершения обследования.

Поэтому, если по полису вам положена бесплатная консультация эндокринолога, а в вашей поликлинике его нет – терапевт должен дать направление в другую больницу.

Что делать, если отказывают в бесплатной медицинской услуге

В первую очередь – обратитесь к руководству поликлиники или больницы. К тому, кто поможет разрешить ситуацию на месте – это может быть заведующий отделением, заместитель главного врача, дежурный администратор или главный врач.

Если на месте не получается решить вопросы – вы имеете полное право обратиться с жалобой:

В страховую компанию, телефон указан на вашем страховом полисе; если вы застрахованы у нас – звоните по телефону 8 (800) 100-81-02, звонок бесплатный из любого региона РФ.

Обратите внимание – до 2018 года мы назывались РГС-Медицина и если у вас старый полис, то он полностью действителен и телефоны на нём актуальные.

В Территориальный фонд ОМС, контакты можно найти на сайте организации или на информационных стендах в медучреждении.

В территориальный орган управления здравоохранения – профильный комитет, департамент и так далее.

В Федеральный фонд ОМС, телефон отдела по защите прав граждан в системе ОМС: +7 495 870-96-80 доб. 1033, 1042.

В Росздравнадзор, бесплатный круглосуточный номер: 8-800-555-99-03, звонок бесплатный из всех регионов Российской Федерации.

А вы знали что у вас есть личный консультант и помощник по ОМС?

Это специалисты страховых медицинских организаций, которые сопровождают пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, оказывают правовую поддержку и организовывают экспертизы качества оказанной медицинской помощи.

Страховой представитель поможет вам с любой проблемой, связанной бесплатной медициной

Чем мне поможет страховой представитель

Если у вас есть полис ОМС, то страховой представитель – это ваш личный консультант. Он поможет вам:

• когда вы столкнулись с недобросовестными работниками в поликлинике

• если отказывают в бесплатной госпитализации

• когда затягивают сроки выдачи направлений на анализы/обследования

• если каким-то другим способом нарушают ваши права на бесплатную медицинскую помощь

• и ответит на любые вопросы, связанные с бесплатной медицинской помощью по полису ОМС

Не подумайте что это только сотрудники колл-центров и специалисты по выдаче полисов ОМС. Есть страховые представители и с высшим медицинским образованием. Это врачи-эксперты, которые имеют большой объем полномочий и могут проверить качество оказанной вам медицинской помощи.

Обратите внимание. Помощью страхового представителя вы можете воспользоваться бесплатно.

Деньги за лечение можно вернуть

Можно вернуть 13% от потраченной суммы – в качестве налогового вычета. Возврат можно сделать в течение трёх лет после оплаты лечения.

Получить налоговый вычет может официально работающий, который имеет доход и платит НДФЛ.

А студенты, женщины в декрете или неработающие пенсионеры не могут на него претендовать. Но это доступно близкому родственнику, который оплачивал их лечение.

Чтобы получить вычет нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте налоговой, приложить все договоры, справки и чеки за лечение.

Когда декларацию одобрят – пишите заявление на возврат денег. Через месяц налоговая должна вернуть сумму на ваш счёт.

Резюмируем

1. Список бесплатных услуг можно найти в базовой программе государственных гарантий ОМС или в территориальной программе ОМС региона, в котором вы живёте.

2. Перечень платных услуг в клинике и их стоимость должны быть в открытом доступе.

3. Обязательные услуги, необходимые для постановки диагноза, не могут быть платными.

4. Платные услуги предоставляются только по желанию пациента и с его согласия.

5. Если в бесплатной услуге отказывают – обращайтесь к руководству поликлиники или больницы. А если не получается решить вопрос на месте, звоните в страховую компанию.

6. Даже если лечение было платным – в течение трёх лет вы можете вернуть 13% от этой суммы. Но не более 15 600 .

Надеемся, статья была полезной. Защищайте свои права и не болейте!

Наша компания называется "Капитал Медицинское Страхование". Мы одна из крупнейших компаний в сфере ОМС, работаем с 1994 года. По данным на 01.07.2022 у нас застраховано 22 317 547 человек. До 2018 года мы назывались "Росгосстрах Медицина". Если в вашем в полисе мы указаны как ООО «РГС-Медицина» – менять его не нужно, это полностью действительный полис.

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Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области

г. Тверь, ул. Александра Попова, д.4

8-800-350-13-26 (звонок бесплатный)

Сайт: www.kapmed.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» Лицензия ОС № 3676-01 от 16.11.2018