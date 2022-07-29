Кому в Твери отключат горячую воду с 1 и 8 августа

Горяченькую, как всегда, отключают на две недели. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

«Тверская генерация» утвердила новое расписание плановых отключений горячей воды в августе. Ранее сообщалось, что очередной этап отключений планируется с 28 июля по 11 августа, «КП»-Тверь» публиковала график. Но по не зависящим от нас причинам коммунальщики внесли в него изменения.

Если верить новому документу, в первой половине месяца воду планируется отключать с 1 и с 8 августа (сведений об отключениях с 28 июля в новом графике нет). Горяченькую, как всегда, отключают на две недели.

Если воду по графику не дали, звоните по телефонам «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59 либо в свою УК.

Публикуем перечень улиц, где в ближайшее время отключат горячую воду (только жилой фонд).

С 1 по 15 августа

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И МОСКОВСКИЙ РАЙОНЫ

Александра Завидова ул., 3, 14;

Перемерки Большие ул., 20;

Волоколамский пр-т, 37/45, 39, 41, 43, 43 к. 1, 45, 47;

Зеленый пр-д, 41, 43 к. 1, 43 к. 11, 43 к. 14, 43 к. 15, 43 к. 16, 43 к. 17, 43 к. 2, 43 к. 4, 43 к. 7, 43 к. 9, 45 к. 1, 45 к. 2, 45 к. 3, 45 к. 4, 45 к. 6, 45 к. 7, 45 к. 8, 45 к. 9, 47 к. 1, 47 к. 2, 47 к. 3, 49 к. 1, 49 к. 2, 49 к. 3;

Коминтерна ул., 47а, 49а, 49б, 49в, 67/2, 69, 77б;

Орджоникидзе ул., 40/76, 41/78, 42 к. 1, 42 к. 2, 42 к. 3, 43б, 43 к. 1, 43 к. 2, 44, 45, 45 к. 2, 46 к. 1, 46 к. 2, 46 к. 3, 46 к. 4, 47, 47 к. 2, 47 к. 3, 49 к. 1, 49 к. 2, 49 к. 3, 49 к. 4, 49 к. 5, 51 к. 1, 52 к. 1, 52 к. 2, 53в, 53 к. 1, 53 к. 2, 53 к. 3, 53 к. 4, 53 к. 6, 54/37, 55/39;

Садовый пер., 1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22;

Склизкова ул., 70 к. 1, 70 к. 2, 70 к. 3, 70 к. 4, 72, 74, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84 к. 1, 84 к. 2, 85;

Спортивный пер., 3, 3а, 5, 7, 9;

Фадеева ул., 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37;

Цанова б-р, 1, 3, 5, 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 10, 11 к. 1, 11 к. 2, 12, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 29 к. 1, 31, 33, 35;

Чайковского пр-т, 90, 94, 98, 100.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Артиллерийский пер., 4, 7, 13, 15;

Афанасия Никитина наб., 72, 74, 80, 82/2, 90/2, 146, 148, 152/2;

Благоева ул., 4 к. 2, 4 к. 3, 32, 44, 76, 76 к. 1;

Георгия Димитрова ул., 56, 58, 60, 62, 64;

Голландская ул., 14, 21;

Горького ул., 59, 61, 63/4, 71, 79/2, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2, 133, 135, 137/6;

Грибоедова ул., 34/68 к. 1;

Карпинского ул., 9, 16, 18, 22/22, 28;

Кольцевая ул., 80, 82, 82 к. 1;

Мичурина ул., 4/29, 6/34, 8/31;

Мусоргского ул., 17, 21, 23, 25;

Павлова ул., 10, 12;

Хрустальная ул., 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 5, 4, 4 к. 1;

Шмидта б-р 23, 24.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Восстания ул., 30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40 к. 2, 42, 44, 44 к. 2, 46;

Коллективный пер., 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10;

Константина Заслонова ул., 1, 5, 5а, 7, 9, 11;

Профсоюзов б-р, 1, 3, 3 к. 3, 4, 5а, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3, 5 к. 4, 6, 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 10, 11 к. 1, 11 к. 2, 13, 15 к. 1, 15 к. 2, 17/16, 18 к. 2, 19, 21, 23, 25, 27;

Севастьянова ул., 1, 1 к. 1, 2, 2 к. 1, 3, 5, 6, 7, 7 к. 1, 7 к. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20;

Стахановская ул., 31, 33, 35, 37;

Тракторная ул., 4а, 5, 5б, 5в;

Халтурина ул., 16, 20, 22.

С 8 по 22 августа

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Мигаловская наб., 13, 14, 15, 15а, 16, 17;

Николая Корыткова пр-т, 36, 38, 40, 42, 44, 44а.