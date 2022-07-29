Индекс тверской окрошки: за два месяца лета любимый холодный супчик подешевел на 19%, но редиска оказалась в дефиците

«КП»-Тверь» продолжает подсчитывать индекс окрошки. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Проблема с окрошкой-то! Казалось бы: что может быть проще, чем этот летний суп? Но, чтобы закупить ингредиенты для него, придётся неплохо побегать по магазинам. И трудности возникли именно с летними, сезонными товарами, от которых к началу августа прилавки должны ломиться. Парадокс.

«КП»-Тверь» продолжает подсчитывать индекс окрошки, чтобы посмотреть, как меняются цены. Для чистоты эксперимента мы ходим в один и тот же магазин и стараемся купить товары (сметану, яйца, колбасу и квас) одной и той же марки. Из овощей и зелени просто выбираем то, что дешевле.

Порадовать есть чем: кое-что здорово подешевело. Например, картошка и огурцы. Симпатичную некрупную картошечку с тонкой шкуркой 29 июля можно было купить по цене 36 рублей за кило (против 56 рублей месяц назад). А огурчики - по цене 50 рублей за килограмм (месяц назад их продавали по 90 целковых). Есть огурцы и подороже, но это уж на ваш выбор.

Зато с редиской и зеленью возникли проблемы. В выбранном нами магазине редиски не оказалось, как и в другом магазине той же сети. Четыре торговые точки разных сетей пришлось обойти, надежда уже иссякала, но искомый корнеплод нашёлся-таки. Продавалась редисочка фасовкой по 500 граммов, и цена была приличная: 90 рублей (или 54 руб. за 300 граммов). Как так? Уж чего-чего, а дефицита редиски летом никак не ожидаешь…

Зелень в пучке по 50 граммов мы в нашем магазине тоже не купили. Нашли в другом - на рубль дешевле, чем месяц назад.

И литровых бутылок кваса, на цену которого мы ориентируемся, тоже не обнаружилось, только двухлитровые. Ну, квас-то летом не пропадёт - взяли что было, тем более что на этот квас действовала скидка. Выгодно.

Вот цены на все ингредиенты:

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Окрошка, по сравнению с концом июня, подешевела на 11,8%. А если сравнивать с началом лета, то на 19%. Это радует, конечно. Жаль вот только, бегать по магазинам приходится дольше, чем эту самую окрошку готовить.

С другой стороны, пробежка плюс фитнес-суп (а окрошка под это определение вполне подходит) - вот и стройная фигура нарисовалась! Будем видеть во всём плюсы и наслаждаться окрошкой, пока лето не кончилось. Приятного аппетита!