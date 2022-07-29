Участники проекта «Энергия» сели на весла, чтобы проплыть 150 километров

Фото: БФ Константа

За восемь дней гребцы пройдут на байдарках 150 километров по реке Западная Двина, от озера Охват до деревни Севостьяново. Плавание приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I.

Среди тех, кто сел на весла, - директор по контенту благотворительного фонда «Константа» Татьяна Иванченко и участники проекта «Энергия», выпускники детских домов. Напомним, несколько лет назад этот проект был запущен, чтобы привлечь ребят к занятиям спортом. Сейчас фонд помогает молодежи раскрыть свой потенциал, получить новые знания, найти хорошую работу. Но, конечно же, спорт остается одним из важнейших способов подзарядиться «Энергией». А плавание еще и отличная возможность расширить круг общения.

Завершится экспедиция 5 августа. Всего неделя, но маршрут очень насыщенный. Путешественники увидят много уникальных мест, от истока Западной Двины в болоте Пьянишник близ озера Двинец до двойного городища в устье одного из правых притоков реки. Описание туристических стоянок, родников, регистрация редких и охраняемых видов растений и животных, включенных в Красную книгу Тверской области, проверка состояния памятников военной истории, встречи с ветеранами – все это ждет участников.

Для «Константы» это первая экспедиция. Но история у таких путешествий долгая и насчитывает не один десяток лет. Под руководством Гария Горевого - кандидата технических наук, доцента кафедры туризма и природопользования ТвГУ, мастера спорта СССР по туризму, действительного члена Русского географического общества - экспедиция приобрела свой современных облик. Водная, пешая и автомобильная группы (на этот раз только водная) движутся по ранее намеченному маршруту, исследуя естественную и социальную историю Тверского края. Ученые, учителя и ученики, члены патриотических организаций, журналисты собирают ценную краеведческую информацию.

Гария Семеновича уже, к сожалению, нет на свете. И теперь у руля профессор Андрей Зиновьев, орнитолог и зооархеолог. Среди партнеров экспедиции - WelcomeTver, «Тверские рубахи», Федерация спортивного туризма Тверской области и главные "знатоки" по походной провизии @znatok_rf.

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