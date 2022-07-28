Сотрудники фонда «Константа» поделились опытом с калужскими коллегами

Фото: БФ Константа

Цель их приезда – познакомиться с работой тверской организации.

Был проведен круглый стол, в котором также приняли участие представители двух ведомств Тверской области – Министерства социальной защиты населения и Министерства демографической и семейной политики. Напомним, с этими министерствами, как и с Правительством Тверской области, у БФ «Константа» заключены соглашения о сотрудничестве. Цель совместной работы – сохранить детей в кровной семье, помочь родителям преодолеть кризис.

Наших гостей – заместителя начальника отдела Министерства труда и соцзащиты Калужской области Людмилу Николаеву и директора ДФ «Белый дом» Наталью Трахтенберг – особенно заинтересовал проект «Ребенок в семье». За 11 лет фонд помог 3 511 семьям, в которых воспитывается 8 684 ребенка. Большинство тех, кому мы оказали поддержку, - малообеспеченные жители из отдаленных муниципалитетов, сел и деревень. Они не могут сами справиться с трудностями, перед которыми их поставила жизнь. Но из-за этого дети могут оказаться в госучреждении при живых любящих родителях, и наш долг этого не допустить.

Еще одна уникальная особенность проекта (и работы фонда в целом) – тесное взаимодействие с органами соцзащиты. Другой такой пример эффективной совместной работы госструктур и общественной организации сложно найти. Не случайно миссия фонда сформулирована так: «Дети в семье – это наша константа. Мы помогаем детям, объединяя усилия государства и общества по сохранению безопасной и любящей семьи для ребенка». Кроме того, в фонде создан институт кураторов, курирующих отдельные районы. Все это значительно ускоряет и упрощает работу с семьями и также является уникальным примером.

Рассказали на встрече и об остальных проектах «Константы». «Кипрей» направлен на предупреждение пожароопасных ситуаций и помощь погорельцам. Добавим, что недавно по проекту была закуплена партия огнетушителей, которые передадут семьям.

Проект «Энергия» создавался несколько лет назад с целью увлечь спортом выпускников детских домов. Сегодня он вышел за первоначальные рамки и помогает ребятам раскрыть свой потенциал, получить новые знания, найти хорошую работу, расширить круг общения. «Паруса надежды» «выросли» из проекта «Ребенок в семье». Десять лет назад, в 2012-м, фонд начал помогать родителям, которые могли потерять детей из-за проблем с алкоголем – оплачивался прием врача-нарколога в наркодиспансере. Позднее удалось найти независимого частного специалиста, готового работать с семьями. Это стало поворотным моментом в данном направлении.

Сегодня знакомство гостей с работой фонда продолжится. Участники круглого стола побывают в Торжке, где посетят Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

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