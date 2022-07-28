Август в Твери начнётся с похолодания

Август - всё ещё лето! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Провожаем июль... Как по расписанию, с его уходом откланяется и жара.

- Грозовой фронт отступает, но локальные дожди ещё сохранятся в субботу, 30 июля. Скорее всего, они пройдут точечно. Станет прохладнее: днём +20, - даёт прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Воскресенье, последний день июля, одарит на прощанье сухой погодой. Будет немного теплее, +22.

Однако зонтики и ветровки убирать подальше не спешите. В первый августовский день, понедельник, будет влажно. Столбики термометров опять опустятся на отметку +20. К вечеру начнёт дождить: к нам спешит очередной атмосферный фронт. Во всей красе он проявит себя во вторник.

- Хороший такой ожидается дождик, и похолодает до +17, - предупреждает Наталья Сердитова. - К счастью, ветер не будет сильным, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление, которое в последние дни было нормальным, понизится на несколько пунктов.

Но август - всё ещё лето. И в среду жизнь начнёт налаживаться: дождевые облака расступятся, потеплеет до +24. Про осень думать нам ещё рано!

Однако стоит признать: август редко бывает таким же жарким, как его старший брат июль. Среднемесячная температура последнего летнего месяца в наших краях - 16,8 градуса.

Случаются и настоящие катаклизмы: самый холодный за историю наблюдений августовский день удивил жителей Калинина в 1966 году. Тогда 31 августа столбики термометров обрушились до отметки -2,2 градуса Цельсия!

А самый жаркий августовский день случился 12 лет назад, 12 августа 2010-го. +38,8 - тропики! Не поймёшь, что и лучше…

Чем порадует август-2022, заранее сказать сложно: климат меняется и иногда устраивает нам сюрпризы. Напомним лишь, что до конца лета нужно ещё обязательно порадовать себя особенными сезонными удовольствиями: искупаться, понежиться на солнышке, наесться до отвала мороженого, купить самый большой арбуз, сходить по ягоды-грибы или на рыбалку. Лето продолжается!