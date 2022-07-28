20 тысяч рублей штрафа: В Твери вынесли приговор хозяйке передержки для собак, которые загрызли её ребёнка

Трагедия произошла в доме на краю деревни Аркатово под Тверью. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери вынесен приговор по делу о страшной трагедии, произошедшей 14 января 2022 года. Тогда во дворе одного из домов в деревне Аркатово Калининского района собаки загрызли шестилетнего мальчика. Псы содержались на передержке у матери погибшего ребёнка.

Обвиняемой в уголовном деле и проходила мать мальчика. Следствие и суд пришли к выводу: всё произошло по её недосмотру. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, на участке своего дома женщина организовала передержку для собак. Занималась этим давно, была известна среди тверских зоозащитников, проблем жителям деревни не создавала.

Собаки содержались в вольерах-клетках. Фото: СУ СКР по Тверской области.

По информации следственного управления СКР по Тверской области, на передержке находились 13 крупных псов. Собаки не дикие, они содержались у женщины по договорам с их владельцами. Жили животные в клетках-вольерах, которые, естественно, приходилось убирать.

14 января женщина занималась уборкой клеток. Не менее шести собак ей пришлось выпустить на прилегающую территорию, огороженную сеткой-рабицей. Намордников, увы, на собаках не было. А калитка - вход на территорию - была закрыта на щеколду, но не заперта...

«Мальчик, оставшийся без присмотра матери, открыл щеколду калитки, служившей входом к вольерам с собаками, и прошёл туда, где подвергся нападению собак, в результате чего получил многочисленные травмы, в том числе не совместимые с жизнью», - сообщили в СУ СКР по Тверской области.

Следователи на месте гибели ребёнка зимой 2022 года. Фото: СУ СКР по Тверской области.

В отношении матери погибшего мальчика в тот же день возбудили уголовное дело. Слушалось оно в Калининском районном суде. 26 июля 2022 года суд вынес приговор: мать мальчика виновна в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Приговор в законную силу ещё не вступил.

Наказание назначили мягкое: штраф в размере 20 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба Калининского районного суда, на решение повлияли смягчающие обстоятельства: признание вины и раскаяние женщины, многочисленные положительные характеристики с места жительства и работы, состояние её здоровья и активное способствование раскрытию и расследованию произошедшей трагедии.