16 сотрудников Калининской АЭС выступят на масштабном отраслевом чемпионате профмастерства AtomSkills-2022

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Ежегодные соревнования пройдут с 29 июля по 3 августа 2022 года в очном формате на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

На чемпионате работники Калининской АЭС будут выступать в шести компетенциях: охрана труда, технологические системы энергетических объектов, управление жизненным циклом, мехатроника, неразрушающий контроль, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики.

Кроме того, главным дивизиональным экспертом в компетенции «Охрана труда» выступит ведущий инженер химического цеха Калининской АЭС Андрей Никитин.

Также, вместе с участниками на чемпионат отправилась ведущий психолог лаборатории психофизиологического обеспечения Калининской АЭС Варвара Тютина, которая будет оказывать психологическую поддержку членам сборной.

«По опыту прошлого года могу точно сказать, что обстановка на чемпионате будет очень напряженной, ведь это борьба всех дивизионов, каждый борется за своих участников, - сказала эксперт чемпионата в компетенции «Охрана труда», инженер электрического цеха Калининской АЭС Дарья Беспалько. - Во время конкурсных состязаний от эксперта многое зависит, поскольку он выполняет проверку работ. И от того, насколько его знания полны, насколько сможет отстоять свою точку зрения, зависит получение определенного количества баллов».

Всего в этом году на площадке чемпионата «AtomSkills-2022» встретятся участники и эксперты из 16 дивизионов Росатома, успешно прошедшие отборочные этапы. Команда Электроэнергетического дивизиона будет представлена в 26 из 39 компетенций.