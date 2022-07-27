Всё сгорит по плану: Чиновники подсчитали, сколько человек пострадает на пожарах и сколько преступлений будет совершено в Твери

Планируем риски в масштабах города. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Планировать в своей жизни нужно не только позитивные перемены, но и всевозможные риски, иначе как их избежать? Такое планирование в масштабах областной столицы заложено в муниципальной программе «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2026 годы.

Чиновники посчитали, каковы наши риски утонуть, сгореть в пожаре или стать жертвой преступника, и запланировали работу по повышению безопасности.

Программа, в которую в июле 2022 года внесли очередные изменения, опубликована на сайте городской администрации. «КП»-Тверь» нашла самые любопытные факты.

ЦЕНА БЕЗОПАСНОСТИ

В целом на обеспечение безопасности в Твери с 2021 по 2026 год запланировано потратить 6 млн 089 тыс. 500 руб. В масштабах города это немного.

Бюджет 2022 года - 1 млн 561 тыс. 500 руб.

Ориентировочный бюджет 2023-го и последующих лет - по 900 тыс. руб.

Деньги тратятся на материальное поощрение добровольцев-дружинников, разработку различной необходимой документации, изготовление предупреждающих знаков, организацию взаимодействия городской власти и правоохранителей и прочие нужды.

ПРЕСТУПНОСТЬ ПО ПЛАНУ

Плановые показатели преступности в программе остались неизменны: ежегодное количество преступлений за шесть лет (с 2021 по 2026 год) должно снизиться почти на 7,4%: с 6 800 в 2021 году до 6 300 в 2026-м.

В 2022 году, согласно документу, в Твери должно быть зафиксировано 6 700 преступлений. Население областной столицы составляет 424 912 человек. А значит, у нас должно совершаться по одному преступлению на 63 400 человек.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Документ содержит интересный показатель: индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах. Он характеризует число пострадавших (читай: утонувших) на 100 тысяч населения.

Для 2022 года этот показатель - 3 человека на 100 тысяч населения, то есть в этом году утонуть в Твери потенциально могут около 12 человек (население областной столицы, напомним, 424 912 человек).

К 2026 году показатель планируется снизить до 2,6 человека на 100 тыс. населения.

С гибелью людей на воде планируют бороться с помощью установки информационных знаков безопасности и организации дежурств спасателей. Согласно документу, на водных объектах в черте города зимой и летом должны дежурить 150 спасателей. Если однажды увидите их, сфотографируйте.

ПОЖАРЫ

Здесь аналогичный показатель: индивидуальный риск, связанный с гибелью и травматизмом на пожаре. В 2022 году показатель равен 7,4 человека на 100 тыс. населения. Значит, стать жертвой пожара потенциально рискует 31 человек.

К 2026 году показатель планируется снизить до 7 человек на 100 тыс. населения.

Для снижения риска гибели на пожарах планируется собирать и анализировать информацию о таких ЧП, вести наблюдение за пожароопасными территориями, а также оборудовать водоём для забора воды в Старой Константиновке (на это заложено 596,5 тыс. руб.).

ПООЩРЕНИЕ ДРУЖИННИКОВ

По 800 тысяч рублей ежегодно заложено в программе на материальное поощрение активных дружинников.

Плановое количество добровольцев, которых могут поощрить, - 192 человека. Значит, на каждого дружинника полагается в среднем по 4 167 рублей в год - если такое количество добровольцев наберётся. Согласно документу, в 2021 году было поощрено всего 22 дружинника.

ПРОФИЛАКТИКА СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

Чтобы потенциальные несовершеннолетние правонарушители не маялись бездельем и на дурные мысли времени у них не было, для них организуют занятия.

Ежегодно 1 950 ребят, склонных к совершению правонарушений, будут привлечены к занятиям в художественных и технических кружках, спортивных секциях и клубах.

Запланированы рейды по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению алкоголя (или чего похуже), а также профилактическая работа, направленная на их приобщение к ЗОЖ и спорту. 256 таких мероприятий должно проходить ежегодно, то есть по одному практически ежедневно (кроме выходных).

В образовательных организациях будут проводиться мероприятия:

по духовно-нравственному воспитанию - совместно с Тверской епархией (охват - 26 300 ребят);

по профилактике суицидального поведения подростков (охват - 2 300 ребят);

по работе с прогульщиками учёбы (охват - 1 750 ребят);

по правовому воспитанию (охват - 13 500 ребят).