Персонал Калининской АЭС подтвердил высокий уровень готовности к нештатным ситуациям в ходе плановой тренировки

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В тренировке приняли участие 140 человек – работники и руководители атомной станции, эксперты группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС*) и Кризисного центра** Концерна «Росэнергоатом», подразделения МЧС, представители ФМБА России, надзорных органов, проектных организаций и научных институтов. Также было задействовано 20 единиц специальной техники.

Отработка навыков противоаварийного реагирования проходила одновременно на двух площадках – в учебно-тренировочном подразделении (УТП) Калининской АЭС и непосредственно на территории атомной станции.

В УТП свои действия оперативный персонал атомной станции отрабатывал на полномасштабном тренажере блочного пункта управления, который позволяет моделировать любую кризисную ситуацию на энергоблоке.

Участники учений разворачивали мобильную противоаварийную технику, необходимую для обеспечения независимого электроснабжения систем безопасности и подачи воды, проводили радиационную разведку на территории предприятия и в зоне наблюдения. Подразделения специальной пожарно-спасательной части №8 отрабатывали навыки по тушению возгорания согласно сценарию учений.

Директор Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты Концерна «Росэнергоатом» Владимир Хлебцевич дал положительную оценку учениям, отметив высокий уровень подготовки участников противоаварийной тренировки и взаимодействия разных ведомств и технических средств.

В свою очередь главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев сказал: «В рамках учений мы проверили собственную готовность к ликвидации любых нештатных ситуаций, даже самых маловероятных. Полученные результаты свидетельствует о хорошем уровне противоаварийного планирования, правильности принятых решений и слаженности действий персонала в условиях гипотетической аварии».

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Подобные тренировки проводятся регулярно на всех атомных станциях России для проверки готовности всех формирований к нештатной ситуации.

Энергоблоки Калининской АЭС во время учений работали в штатном режиме, никакие вмешательства в их работу не проводились.

* Группа оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) – это межведомственная структура, призванная в случае кризисной ситуации оказать помощь и поддержку действующим АЭС.

** Кризисный центр (КЦ) Концерна «Росэнергоатом» – это центральное звено системы противоаварийного реагирования Концерна и основа для оперативного приема, обработки и передачи информации, оказания экстренной помощи атомным станциям в случае аварийных ситуаций. Основной задачей Центра является обеспечение противоаварийной готовности Концерна и группы ОПАС. Сотрудники КЦ предоставляют информацию о произошедшей чрезвычайной ситуации, принятых и предпринимаемых на АЭС мерах по ее ликвидации, приводят в готовность рабочие места с необходимыми средствами связи и программно-техническим обеспечением.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС