Школам - шахматы, детсадам - экоуголки: в правительстве Тверской области обсудили подготовку к 1 сентября

1 сентября не за горами! Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Днём 28 июля на заседании правительства Тверской области обсудили подготовку школ к 1 сентября и поддержку семей с детьми к началу учебного года.

- Принято решение обеспечить наборами школьных принадлежностей первоклассников из многодетных семей и семей с невысокими доходами. В общей сложности поддержку получат 5172 ребенка, - сообщает пресс-служба правительства региона.

В набор вошли: рюкзак, тетради и обложки, пенал, краски, пластилин и другие необходимые для учебы принадлежности. Всего – более 40 предметов.

Губернатор Игорь Руденя поручил обеспечить выдачу наборов будущим первоклассникам до начала учебного года, чтобы родители успели подготовить детей к школе.

Кроме того, губернатор поручил проработать вопрос об оказании поддержки по этому направлению детям из приемных и опекунских семей, а также обеспечить помощь в подготовке к школе детям, которые прибыли в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – учащимся с 1 по 11 классы.

- Важно помочь и ребятам из ДНР и ЛНР, приехавшим в Тверскую область, независимо от того, в какой класс они пойдут. Они тоже получат наборы канцелярских принадлежностей к новому учебному году. Кроме того, приняли решение о предоставлении им комплектов школьной формы, – прокомментировал эти решения глава региона журналистам.

Также на заседании решено обеспечить муниципальные школы и гимназии комплектами географических карт, портретов учёных, шахматным оборудованием.

- Приняли решение о закупке комплектов шахмат во все школы. Возможно, это позволит вырастить нам гроссмейстеров, которые прославят Тверскую область. Наши дети умеют играть в шахматы на достойном уровне. Его высоко оценил гроссмейстер Сергей Карякин, который в минувшие выходные в Твери провел сеанс одновременной игры. Один из школьников даже выиграл партию, – отметил Игорь Руденя.

В детских садах Тверской области будут организованы экологические уголки с настольными играми. Таким образом, дети в процессе игры смогут понять важность раздельного сбора твердых коммунальных отходов.