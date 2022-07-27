Досуг в Твери: где отдохнуть с 30 июля по 7 августа

Яркие афиши предстоящих мероприятий.

ФЕСТИВАЛЬ

Все в «САД»

6 августа в 16 часов Тверском Ботаническом саду стартует фестиваль музыки и культуры «Сад».

Созидать, создавать, трепетнее относиться к тому что у нас уже есть, развивать своё искусство и свой город - главные идеи фестиваля. В программе запланированы выступления независимых артистов, фольклор, переплетение традиций и современности, лирика быта и повседневности напомнят нам об этом 6 августа в тверском Ботаническом саду.

Участники: Терпение, Виктор Скорбенко (НОТЭБЁРД), sadsadsergievposad, ЗОРКИ ВО, Настежь, FOURGIC, Здесь был фольклор, The Kурск.

Стоимость билетов: 300 руб.

Входной билет на территорию Ботанического сада приобретается дополнительно при входе (200 руб., льготный - 150 руб.). Адрес: Тверь, ул. Шевченко, д.16. 12+

ПРАЗДНИК

100 лет ипподрому

30 июля «Тверской областной ипподром» приглашает всех желающих на свой 100 день рождения! Впервые в истории Тверского ипподрома праздник будет проведен в вечернее время! Зрителей ожидает насыщенная конная программа, множество конкурсов, викторин, выставка автомобилей, файер-шоу.

Для детей на отдельной площадке будет организована большая интерактивная анимационная программа. Клоуны Ириска и Капризка не дадут соскучиться никому из присутствующих, а также разыграют множество призов.

Конная программа праздника:

• парад участников;

• парад пород;

• па-де-де испанский танец на лошадях;

• котильон;

• показательный конкур на выбывание;

• «понячьи скачки»;

• драйвинг экипажа;

• дрессуру лошади;

• навыки владения оружием;

• вашу любимую казачью джигитовку;

• состязание лошади и мотоцикла.

Начало праздника в 17 часов.

Стоимость билетов:

Взрослые и дети старше 12 лет – 200 руб., дети от 5 до 12 лет – 100 руб., дети до 5 лет – без оплаты.

Адрес: Тверь. 1-я Соляная, д. 1.

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КОНЦЕРТЫ

Акустический вечер песен Михаила Горшенева

7 августа в клубе Big Ben пройдет акустический концерт, посвященный памяти Михаила «Горшка» Горшенева лидера группы «Король и Шут». Участвуют: Broband, «AKYPA», «69%», Александр Норкин, Владислав Виноградов. Начало концерта в 18 часов.

Стоимость билетов: 200 руб.

Адрес: Тверь, ул. Брагина, д.2.

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Концерт-пленэр в Домотканово

30 июля в 16 часов в усадьбе Домотканово можно послушать музейно-музыкальную программу "Романтик-квартет".

Это музыкальное мероприятие, подготовлено «Романтик-квартетом» Московской государственной академической филармонии – известным камерным коллективом России, выступающим в лучших традициях русского квартетного искусства. В живописном усадебном парке для гостей в исполнении музыкантов прозвучат произведения великих русских композиторов П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича.

Усадьба Домотканово выбрана неслучайно. Это место, которое и раньше вдохновляло людей творчества: художников, писателей, композиторов.

В Домотканове ставились музыкальные и драматические спектакли, проходили концерты, карнавалы, устраивались праздники для крестьянских детей.

Адрес: Тверская обл., Калининский р-он, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь.

Как добраться:

1) автомобилем из Твери по Тургиновскому шоссе нужно проехать до деревни Большое Гришкино, после которой будет поворот (с указателем) на деревни Синцово и Красная Новь, далее по указателям, расстояние от Твери до дер. Красная Новь – 17 км; 2) от автовокзала г. Твери автобусом №109 "Тверь - Бурашево" (через Обухово). Стоимость билетов: для взрослых – 100 руб., для детей - 40 руб. Билеты можно приобрести заранее онлайн на официальном сайте gallery.tverreg.ru и в день мероприятия при входе в усадьбу.

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