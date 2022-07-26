Жить станем лучше: в Тверской области благоустраивают 97 общественных территорий и дворов по нацпроекту

Игорь Михайлович за работой. Фото: ПТО

О том, как в регионе дела с созданием комфортной городской среды говорили 26 июля на очередном заседании в областном правительстве.

По цифрам сделанного и делаемого: за четыре года с начала реализации данного проекта с учётом мнения и пожеланий жителей в Тверской области было благоустроено около 500 общественных пространств и дворовых территорий.

В этом году идут работы на 97 проектах благоустройства в 38 муниципалитетах Верхневолжья. Это 71 общественное пространство, 19 дворов и семь проектов в рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, в текущем году заявлена установка 20 детских игровых площадок в 18 муниципальных образованиях.

По деньгам: общий бюджет проекта – 743,3 млн рублей, из которых 689,8 млн рублей – федеральные средства.

Учитывая важность проекта для комплексного развития территорий и улучшения качества жизни людей, по поручению главы государства в 2023-2024 годах на формирование комфортной городской среды в городах и исторических поселениях страны будет дополнительно направлено по 10 млрд рублей ежегодно.

О благоустройстве в городах: в рамках рейтингового голосования жители 11 крупных городов области в этом году также определили 11 проектов благоустройства 2023 года. Напомним, по итогам 2021-го в Верхневолжье завершены все запланированные проекты – общественных территорий и дворов в 38 муниципалитетах.

Так, обрела новый облик смотровая площадка на Новгородской набережной в Торжке, в Старице обустроена молодежная зона в парке на улице Коммунистическая, в Вышнем Волочке – набережная Олега Матвеева, в Твери – Мигаловская набережная. Созданы скейтпарк в Нелидово, спортплощадка в поселке Максатиха и другие объекты.

- Со стороны муниципалитетов важно обеспечить содержание, сохранность и целевое использование уже введенных объектов, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время ведутся работы на 7 проектах-победителях конкурса в Калязине, Нелидово, Вышнем Волочке, Удомле, Ржеве, Кимрах и Кашине. Один из ключевых – благоустройство набережной Волги в Калязине и спуска к колокольне Николаевского собора.

О планах: Говоря приоритетных задачах, стоящих перед регионом в части инфраструктурного развития, губернатор подчеркнул приоритетное значение газификации с учетом уже введенных объектов:

- Задача на ближайшие два-три года – максимально довести газ до всех муниципальных образований области. Потому что инвестиционная привлекательность, вопросы строительства жилья и объектов туризма напрямую связаны с уровнем газификации и развития дорожной сети.