В Тверской области численность среднего класса ниже показателя по России

Средний класс - основной потребитель и индикатор настроения в обществе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Среднее сословие и есть вся нация» - эти слова приписывают главному теоретику Великой французской революции аббату Сийесу. Среднее сословие, или класс, выражаясь языком экономики и социологии, и сегодня считается краеугольным камнем общества, это помнит ещё со школьной скамьи каждый.

Но можно ли сказать, сколько у нас этого среднего класса? И кто к нему относится? Об этом рассказали специалисты агентства «РИА Рейтинг». Они поместили Тверскую область на 48-е место (среди 85 регионов страны) в рейтинге субъектов РФ по числу людей, составляющих средний класс.

Кого специалисты причислили к среднему классу? Семьи, которые могут позволить себе купить квартиру (соответствующую размеру семьи), машину, а также хотя бы раз в год съездить на качественный отдых. При этом после выплаты всех кредитов у семьи должны оставаться деньги, не менее двух прожиточных минимумов на каждого человека ежемесячно. Кроме того, такие семьи могут формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай.

Итак, в Тверской области, по данным исследования, таких семей 7,5%. В целом по Российской Федерации среднего класса побольше: 11,5%.

Исследователи уточняют: в регионах, где среднего класса много (Ямало-Ненецкий автономный округ (46,6%), Магаданская (37,1%) и Сахалинская (27,1%) области, Чукотка (33,1%), на ситуацию в основном повлиял высокий уровень зарплат и сравнительно низкая стоимость жилья.

Последние четыре строки рейтинга занимают республики Северного Кавказа, там доля среднего класса ниже 3%. Достаточно большой состав семей и невысокие зарплаты не позволяют отнести многих к среднему классу.

В столицах высокие зарплаты уравниваются большими расходами и высокими ценами на жильё, поэтому на первые места Москва и Питер не попали. В Москве доля людей, относящихся к среднему классу, - 24,4% (8-е место), в Санкт-Петербурге - 21,2 (10-е место).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор Института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук, доцент:

- Средний класс - показатель стабильности, это те люди, которые делают погоду: политическую, экономическую и культурную. Это массовые потребители культурных достижений, производства, автопрома, пищевой промышленности и так далее.

Те, у кого доходы ниже, думают преимущественно о том, как восстановить свои физиологические возможности, и интересуются по большей части продуктами питания. На культуру, медицину, досуг у них нет денег, они не могут вложить их в эти отрасли.

Средний класс - основной потребитель и индикатор настроения в обществе. Он движет экономику. Я подчеркну: государство обязано работать над тем, чтобы среднего класса было как можно больше. Даже показатель 50% среднего класса должен вызывать озабоченность. Если среднего класса мало - это бедность.

Но показатель среднего класса каждая страна, каждый регион или даже каждое учреждение может рассчитывать по-своему: строгого научного метода оценки тут нет. Цифры могут существенно отличаться. В одном из интервью год или два назад президент обозначил, что чуть ли не 70% у нас в стране - средний класс. Он основывался на показателях определённых мировых структур, которые указывали, что те, чьи доходы превышают прожиточный минимум в полтора раза, - средний класс. Однако прожиточный минимум в Европе или Америке и у нас - как говорится, две большие разницы. Поэтому, когда речь идёт о нашей стране, мы должны делать определённые допущения.

Средний класс в нашей стране изучаем не только мы сами, но и зарубежные страны. Есть исследование зарубежного банка, где сказано, что к среднему классу в России можно причислить тех, кто имеет доход от 25 до 100 тысяч долларов в год, то есть от двух до восьми тысяч долларов в месяц (114 783 - 459 134 тысяч рублей в месяц по курсу на 25 июля. - Ред.). Наши банки считают по-другому, другие структуры - по-своему.

Но однозначно, и с этим согласны многие мои коллеги-экономисты, мы должны сходиться в том, что у среднего класса в 2-2,5 раза доходы должны превышать прожиточный минимум на каждого члена семьи (прожиточный минимум для трудоспособного населения в Тверской области с 1 июня 2022 года - 14 565 рублей. - Ред.). Обязательно в семье должны быть сбережения. Семья должна позволять себе медицинское обслуживание, иметь деньги на образование, путешествия. Должно быть наличие квартиры и автомобиля. Ещё один важный признак среднего класса - качество потребления. Если вы покупаете добротные качественные товары, хорошо питаетесь, имеете личные страховки (кроме обязательных), то вы живёте как средний класс и самоидентифицируете себя как средний класс.

Если посчитать, сколько у нас таких людей, то с учётом падения реальных доходов, по самым оптимальным подсчётам, их количество не превышает 20-22%.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Московская область – 15,2% (15-е место)

Вологодская область – 9,9% (30-е место)

Ярославская область – 8,2% (40-е место)

Новгородская область – 7,8% (44-е место)

Тверская область – 7,5% (48-е место)

Смоленская область – 6,7% (54-е место)

Псковская область – 5,1% (70-е место)