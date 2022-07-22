Мужчина средних лет и среднего образования: Портрет преступника из Тверской области составила прокуратура

2822 преступления в регионе совершили за полгода мужчины. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как вы думаете, кто он - типичный преступник? Оказывается это мужчина средних лет, со средним образованием и не имеющий постоянного источника дохода. Таково лицо преступности в Тверской области.

Социальный портрет наших преступников "нарисовала" областная прокуратура по итогам первого полугодия 2022 года. Расскажем подробнее.

Преступность по полу

2822 преступления совершили за указанный период мужчины. Представительниц прекрасного пола криминал влечёт не так сильно, их нежными руками совершено в пять раз меньше преступлений - 566.

Преступность по возрасту

Как мы уже сказали, чаще всего на преступления решаются люди средних лет. За ними абсолютное первенство. С отрывом далее следуют люди зрелого возраста и молодёжь до 25 лет.

1991 преступление совершили люди 30-49 лет;

451 преступление - 50-ти и более лет;

424 преступлений - молодые люди 18-24 лет;

398 преступлений - люди 25-29 лет;

86 преступлений - подростки 16-17 лет;

38 преступлений - подростки 14-15 лет.

Образование и работа

Чаще всех нарушают закон люди со средним специальным образованием. Таковых в структуре преступности за первое полугодие 1381.

На совести малообразованных граждан с начальным и неполным средним образованием 851 преступление. 773 преступника имели полное общее среднее образование. Образованные граждане, закончившие вуз, совершили 287 преступлений.

Чаще всего отваживаются на злодеяния люди, не имеющие постоянной работы, таковых было 2098. Случается, что-то толкает на преступление наёмных рабочих, их было 767.

Учащихся и студентов среди правонарушителей набралось 129 человек. Служащих - 103. Людей, зарабатывающих предпринимательской деятельностью - 38.