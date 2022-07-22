«Преступлений стало больше и раскрывать их стало сложнее»: прокурор Тверской области рассказал о работе в 2022 году

Сергей Лежников. Фото: Виктория ТУШКОВА

22 июля в Твери состоялась встреча прокурора Тверской области Сергея Лежникова с журналистами. Прокурор рассказал о работе, которую ведёт ведомство, и ответил на вопросы. «КП»-Тверь» публикует тезисы из выступления областного прокурора.

О ПРЕСТУПНОСТИ

- Идёт рост совершённых преступлений. Пусть незначительный, на 2%, но это проблема. В этом году снизилась раскрываемость преступлений, она пока менее 50%, и это нас не устраивает. У нас с Управлением МВД есть понимание, что нужно сделать, чтобы решить данную проблему. Статистика должна сдвинуться в лучшую сторону.

О ДОЛГАХ ПО ЗАРПЛАТЕ

- Эту проблему мы почти решили. Да, задолженности на предприятиях образуются. Но мы общаемся с руководителями этих организаций, определяемся, как можно погасить задолженности. Стало меньше обращений по этому поводу. Но мы понимаем – люди у нас добрые, и это может происходить потому, что работники идут навстречу руководству, которое просит их потерпеть. Поэтому один из источников нашей информации – налоговая служба. Если мы видим организацию, которая не платит НДФЛ, мы начинаем разбираться, платит ли она зарплату.

У нас есть две организации, у которых образовались долги по зарплате, около 11 миллионов. Мы держим на контроле ситуацию, работаем с руководителями.

О ЦЕНАХ

- По ценам мы также организуем мониторинги, проводим проверки ценообразования, в аптеках в том числе. Применяем меры реагирования. По тому же сахару, помните, когда на него взвинтили цены? В магазинах сахар в больших объёмах не складировался, потому что все обычно его готовят к летнему периоду (рост цен на сахар произошёл в первой половине марта 2022 года. – Ред.). Но население захотело закупить сахар раньше. Произошёл скачок цен. Мы разобрались, потом цены начали снижаться.

О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ

- Такого юридического понятия - «домашнее насилие» - нет. Конечно, у нас возбуждаются уголовные дела и по 116 статье (ст. 116 УК РФ «Побои». – Ред.) и по 115-й (ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». – Ред.). Но в большей мере это ушло в административную ответственность. Повторное же применение насилия в этом случае образует состав уголовного преступления.

Конечно, всё это присутствует… Мы общаемся с детьми, чтобы избежать, в частности, применения насилия в отношении них. Но каких-то вопиющих фактов сейчас нет. Зачастую и сами граждане сначала обращаются, а потом просят всё закончить, потому что помирились.

О НЕХВАТКЕ ДЕНЕГ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

- Иной раз глава муниципалитета говорит – на что-то нет денег. А мы видим, что перед муниципалитетом есть 20-30 миллионов дебиторской задолженности. Она просто не взыскивается. Не взыскивают деньги с тех, кто не платит за аренду земли, муниципального имущества. Прокурору приходится заставлять должностных лиц сделать то, что они должны были.

О КОРРУПЦИИ

- В первом полугодии у нас выявлено 124 коррупционных преступления. Из них взяток – 51. Это как получение взяток, так и дача взяток. Большая часть коррупционных преступлений также – коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, мошенничество с использованием должностного положения.

Буквально на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по 204 статье (ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», - Ред.) на миллион рублей. Сейчас расследуется уголовное дело в отношении руководителя одной из структур, подконтрольных Правительству Тверской области, там тоже есть взятки.

УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПЕДОФИЛАМ

- Правоприменительной практики в отношении ужесточения наказания за такие преступления у нас в регионе ещё нет. Новые нормы будут применяться по уголовным делам о преступлениях, которые были совершены после введения в действие законопроекта (ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних закон вступил в силу в феврале 2022 года. – Ред.). Преступления есть, но пока они находятся в стали расследования или судебного рассмотрения.

О ДЕТЯХ

- Случаи выпадения детей из окон – в первую очередь ответственность родителей, которые оставили ребёнка без присмотра, не закрыли окно. Что характерно, семьи, где происходят такие трагедии, благополучные.

Были случаи гибели на воде. Самый страшный – в Кувшинове (трое мальчиков-погодков утонули 24 июня, младшему ребёнку было 6 лет. – Ред.). Дети остались без присмотра, и произошла эта страшная трагедия… Они должны быть увлечены чем-то. Должна быть родительская ответственность.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТАМИ

- В конце прошлого года ситуация была более острая, чем сейчас. Правительство региона выделило дополнительные деньги на закупку медикаментов. На настоящий момент практически в каждом районе есть аптечный пункт, который выдаёт льготные лекарства.

Мы разбираемся в случаях, когда льготники не смогли получить лекарства и вынуждены были купить их за свой счёт. Через иски мы взыскиваем эти деньги, чтобы возместить эти расходы.

КСТАТИ

По данным областной прокуратуры, в первом полугодии 2021 года в Тверской области:

- 4328 нарушения выявлено в сфере ЖКХ (+9,6% по сравнению с 1-м полугодием 2021 года), возбуждено 9 уголовных дел (в 2021 году было столько же).

- Выявлено 2336 нарушений трудовых прав граждан (-27,4%), возбуждено 4 уголовных дела (+33,3%).

- Выявлено 901 нарушение в сфере оплаты труда (-41,8%), возбуждено 4 уголовных дела (в 1-м полугодии 2021 уголовных дел не было).

- 8983 нарушения выявлено в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних (-3,5%), возбуждено 20 уголовных дел (-31%).