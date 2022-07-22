Новое шоу «Дикая планета» с 30 июля в Тверском цирке!

"Дикая планета" ждет тебя!

Отправляйтесь в путешествие на «Дикую Планету» вместе с нами! Увидеть райских птиц, дикобразов, королевских пуделей, верблюдов, лошадей, пони, и звёзд шоу с суровым характером - североамериканских бизонов! Руководитель аттракциона «Дикая планета» - Виктор Тихонов, династийный артист, впервые за много лет представит программу тверскому зрителю с участием виртуозов циркового искусства:

Фото: из архива Тверского Государственного цирка

Фахриддин Ахназаров - мастер силового жанра, покоривший пять континентов: им восхищались, ему аплодировали королева Англии Елизавета II и Арнольд Шварценеггер. Фахриддин – 29-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса - атлет! Трюки артиста удивляют зрителя, а в одном из номеров огромный джип переезжает его лежащего!

Александр Кулаков - династийных артист, представитель цирка Юрия Никулина, обладатель "Бронзового слона" и серебряных наград престижных фестивалей циркового искусства в Монте-Карло - жонглёр поразит Вас уникальным творчеством и очаровательной улыбкой!

Номер «Галлея» под руководством Ярославны Водяник - хрупкие и бесстрашные гимнастки завораживают и восхищают зрителя невероятными трюками на высоте 18 метров!

Акробаты на подкидных досках под руководством Сергея Сапрыкина —всплеск эмоций и восхищения! Один из самых сильных акробатических номеров в мире, великолепная постановка и невероятное актерское мастерство артистов, все трюки исполняются без страховки!

Счастливые улыбки подарят обладатели золотых и серебряных призов международных фестивалей - клоунский дуэт «CrazyKids».

Фото: из архива Тверского Государственного цирка

"Дикая планета" ждет тебя!

Фото: из архива Тверского Государственного цирка