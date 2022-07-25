Кому отключат горячую воду в Твери с 28 июля по 11 августа

Горячей воды у некоторых горожан не будет две ближайшие недели.

В Твери наступает очередной этап сезона временных отключений горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями и плановым ремонтом водопроводных систем. Ремонт планируется делать по 14 дней на каждом участке отключения.

Плановые отключения горячей воды должны завершиться 15 сентября.

Если горячую воду по графику не подключили, звоните по телефонам «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59 либо в свою УК.

Публикуем перечень улиц, где в ближайшее время отключат горячую воду (только жилой фонд).

С 28 июля по 11 августа

Центральный, Пролетарский районы, «Южный»

2-я Боровая ул., 2/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

3-я Боровая ул., 3, 5, 7;

Академическая ул., 2 10;

Бобкова ул., 6 к. 1;

Бориса Полевого ул., 2, 2 к. 1 (маг.), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10/11, 11, 12/12, 13, 14, 17, 19, 21, 23;

Боровой пр-д, 3, 6, 8, 10, 12;

Дзержинского ул., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Инициативная ул., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12/8, 13, 14;

Кирова ул., 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7 к. 1, 7 к. 2, 9, 9а, 11;

Комсомольская пл., 1;

Ленина пр-т, 27, 27/3, 33/1, 33а, 37, 37а (маг.), 39, 41, 43, 43а;

Маршала Буденного ул., 4, 6, 6а, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 15/1, 17/2, 19/1;

Маршала Конева ул., 1/3, 2, 2 к. 2, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 6, 8, 8а, 10, 10 к. 2;

Пролетарская наб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 к. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2;

Прядильная ул., 5, 5/9, 11/6, 13;

Ржевская ул., 3, 5, 5а, 5 к. 2, 5 к. 3, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9 к. 2, 11, 14;

Спортивная ул., 2/9;

Строителей ул., 4, 5/15, 6, 7/16, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 (тк. 37а), 19 к. 1, 20;

Ткача ул., 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16 к. 1, 18;

6-я Пролетарская ул., 16, 17, 18, 19, 20, 26;

7-я Пролетарская ул., 8;

Бакунина ул., 13, 15;

Гончаровой ул., 8, 10;

Калинина пр-т, 6, 7, 8;

Коминтерна ул., 43 под. 7, 8, 9, 43 под. с 1-го по 6-й;

Коробкова ул., 3, 4, 10, 11 к. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 к. 1, 18, 20;

Макарова ул., 4 к. 2;

Спартака ул., 4/2, 5, 19, 32, 34, 43, 44, 45 к. 1, 46;

Спортивный пер., 1а, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 4;

Тимирязева ул., 3;

Чайковского пр-т, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 31, 31а, 35, 37, 37;

Георгиевская ул., 2/4, 8, 8, 10, 14, 16, 120/3;

Дружинная ул. 14, 16, 18;

Ильи Касьянова ул., 3, 15;

Марии Смирновой ул., 3, 5, 7, 9;

Оснабрюкская ул., 7/2, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 23/1, 25 к. 1, 25 к. 2, 26, 27 к. 1, 27 к. 2, 30, 32, 34, 36.