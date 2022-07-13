Под снос: Какие здания и почему сносят в Твери этим летом

Руины на месте центральной части НИИ-2. Фото: Александр ЖМУЛИН

Так вышло, что приметой этого июля в Твери стал снос сразу нескольких строений. Вызваны разрушения зданий разными причинами: пожар, ветхость, помеха для масштабной стройки. Работы масштабные, постройки знаковые. Ни в одном случае власти не анонсировали снос этих сооружений.

НИИ-2

Здание Второго центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ (НИИ-2) - здесь в страшном пожаре 21 апреля, по официальной версии, погибли 22 человека, еще более 20 пострадали. Пожар был настолько сильным, что тушили его несколько дней. Здание, построенное в 1947 году, выгорело практически полностью - остался лишь страшный, обугленный внутри остов с окнами-бойницами.

НИИ-2 занимался передовыми разработками в области военно-космической обороны. Среди погибших - уникальные специалисты. В том числе пожар унес жизнь Людмилы Сергеевны Полосиной - единственной женщины, которая возглавляла Тверскую городскую Думу (в 2007-2008 годах)…

Траур по погибшим так и не был объявлен…

Сносить выгоревшее здание начали 5 июля. Без громких анонсов и предупреждений. На набережной Афанасия Никитина перекрыли тротуар в дополнение к закрытой еще с трагедии проезжей части, на подходе со стороны Старого моста развернули штабную палатку МЧС, также там встали два микровтобуса МЧС, один - со спутниковой антенной. Здание рушил один экскаватор с удлиненной (телескопической) стрелой и навесным оборудованием для сноса стен.

Прошла неделя, снос продолжается: вместо центральной части и правого «рукава» - сплошные руины.

Обломки стен и конструкций здания НИИ-2. Фото: Александр ЖМУЛИН

На месте продолжают работать экскаватор-разрушители. Обломки стен, конструкций здания потихоньку увозят на грузовиках.

Интересно, что построят вместо снесенного НИИ-2? Вряд ли там оставят пустырь. Этот вопрос пока открытый. Официально ни Минобороны, ни местные власти по этому поводу ничего еще не сообщали.

Экскаваторы работают, снос останков здания продолжается. Фото: Александр ЖМУЛИН

СТАРАЯ ШКОЛА

Еще одно здание - школы № 5 на улице Заслонова в Пролетарском районе - начали сносить на прошлой неделе. Здесь дело движется гораздо быстрее, чем со зданием НИИ. Сегодня от него осталась гора обломков, демонтаж завершен.

Школа снесена. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Это школа давно не действовала и была заброшена. В пустующем и само по себе разрушающемся строении не раз происходили пожары. Видимо, из-за находящих временами там кров бездомных граждан.

Это здание, кстати, также построено при Сталине, но раньше, чем НИИ-2, еще в 1930 году. В 2012-м было признано аварийным. А в 2019 году власти города приняли решение о сносе здания. И вот дело доведено до конца. Осталось гору обломков вывезти на свалку.

«ПИНГВИН»

Еще одно строение, от которого недавно остались лишь обломки, - это бывшее кафе «Пингвин» на Комсомольской площади, многим оно также известно под восточным названием «Изюми». Заведение располагалось прямо у дороги.

От кафе ничего не осталось, только остатки еще не вывезенных обломков. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Строение демонтировали на первой неделе июля в связи со строительством Западного моста. Дело в том, что проект помимо самого мостового сооружения через Волгу включает в себя реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади (и также Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжье).

Сегодня, 13 июля, на месте кафе по-прежнему лежат руины и торчат два экскаватора.