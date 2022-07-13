Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 14:50

Под снос: Какие здания и почему сносят в Твери этим летом

«КП»-Тверь» задокументировала разрушения строений
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Руины на месте центральной части НИИ-2.

Руины на месте центральной части НИИ-2.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Так вышло, что приметой этого июля в Твери стал снос сразу нескольких строений. Вызваны разрушения зданий разными причинами: пожар, ветхость, помеха для масштабной стройки. Работы масштабные, постройки знаковые. Ни в одном случае власти не анонсировали снос этих сооружений.

НИИ-2

Здание Второго центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ (НИИ-2) - здесь в страшном пожаре 21 апреля, по официальной версии, погибли 22 человека, еще более 20 пострадали. Пожар был настолько сильным, что тушили его несколько дней. Здание, построенное в 1947 году, выгорело практически полностью - остался лишь страшный, обугленный внутри остов с окнами-бойницами.

НИИ-2 занимался передовыми разработками в области военно-космической обороны. Среди погибших - уникальные специалисты. В том числе пожар унес жизнь Людмилы Сергеевны Полосиной - единственной женщины, которая возглавляла Тверскую городскую Думу (в 2007-2008 годах)…

Траур по погибшим так и не был объявлен…

Сносить выгоревшее здание начали 5 июля. Без громких анонсов и предупреждений. На набережной Афанасия Никитина перекрыли тротуар в дополнение к закрытой еще с трагедии проезжей части, на подходе со стороны Старого моста развернули штабную палатку МЧС, также там встали два микровтобуса МЧС, один - со спутниковой антенной. Здание рушил один экскаватор с удлиненной (телескопической) стрелой и навесным оборудованием для сноса стен.

Прошла неделя, снос продолжается: вместо центральной части и правого «рукава» - сплошные руины.

Обломки стен и конструкций здания НИИ-2.

Обломки стен и конструкций здания НИИ-2.

Фото: Александр ЖМУЛИН

На месте продолжают работать экскаватор-разрушители. Обломки стен, конструкций здания потихоньку увозят на грузовиках.

Интересно, что построят вместо снесенного НИИ-2? Вряд ли там оставят пустырь. Этот вопрос пока открытый. Официально ни Минобороны, ни местные власти по этому поводу ничего еще не сообщали.

Экскаваторы работают, снос останков здания продолжается.

Экскаваторы работают, снос останков здания продолжается.

Фото: Александр ЖМУЛИН

СТАРАЯ ШКОЛА

Еще одно здание - школы № 5 на улице Заслонова в Пролетарском районе - начали сносить на прошлой неделе. Здесь дело движется гораздо быстрее, чем со зданием НИИ. Сегодня от него осталась гора обломков, демонтаж завершен.

Школа снесена.

Школа снесена.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Это школа давно не действовала и была заброшена. В пустующем и само по себе разрушающемся строении не раз происходили пожары. Видимо, из-за находящих временами там кров бездомных граждан.

Это здание, кстати, также построено при Сталине, но раньше, чем НИИ-2, еще в 1930 году. В 2012-м было признано аварийным. А в 2019 году власти города приняли решение о сносе здания. И вот дело доведено до конца. Осталось гору обломков вывезти на свалку.

«ПИНГВИН»

Еще одно строение, от которого недавно остались лишь обломки, - это бывшее кафе «Пингвин» на Комсомольской площади, многим оно также известно под восточным названием «Изюми». Заведение располагалось прямо у дороги.

От кафе ничего не осталось, только остатки еще не вывезенных обломков.

От кафе ничего не осталось, только остатки еще не вывезенных обломков.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Строение демонтировали на первой неделе июля в связи со строительством Западного моста. Дело в том, что проект помимо самого мостового сооружения через Волгу включает в себя реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади (и также Горбатого моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжье).

Сегодня, 13 июля, на месте кафе по-прежнему лежат руины и торчат два экскаватора.

КАРТИНА ДНЯ