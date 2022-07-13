Досуг в Твери с 13 по 20 июля: День города, OMA RANDA, арт-деревня, гала-концерт в филармонии, рок-акустика и живопись передвижников

День города пройдет в живую и завершится праздничным салютом. Фото: Анна СМИРНОВА

ПРАЗДНИКИ

День рождения областной столицы

В 2022 году Тверь отметит 887 лет. Праздник состоится в воскресенье 17 июля. Два предыдущих года из-за коронавируса День города праздновали онлайн, в этот раз все буде по-другому, как и до пандемии.

17 июля в течение дня жителей и гостей Твери ждут развлекательные программы, выставки, показательные выступления, ярмарки и мастер-классы.

Главная сцена развернется на Театральной площади. Здесь будут выступать различные музыкальные и танцевальные коллективы.

Также одной из основных точек праздника традиционно станет Горсад.

Тверской городской музейно-выставочный центр в День города приглашает на несколько бесплатных экскурсий-прогулок по Твери. Тематическая прогулка «Тверь старинная – Тверь современная» начнется непосредственно от центра в 11:30. Гостям сначала расскажут о здании, в котором располагается ТГМВЦ, затем маршрут продолжится до площади Михаила Тверского с переходом на набережную Степана Разина с ее живописными видами на Успенский собор и Свято-Екатерининский монастырь. Заключительной частью прогулки станет рассказ о главных достопримечательностях набережной.

Тематическая прогулка «Пешком по ХХ веку» начнется от центра примерно в 13:50 и пройдет по главным достопримечательностям улицы М.Е. Салтыкова-Щедрина. Участники прогулки узнают, что стало с Пивоварским переулком, познакомятся с историей создания Сенной площади, а также услышат интересные факты о «Рюмке», «Ласточкином гнезде» и других строениях. В 14:50 опять же от здания ТГМВЦ начнется прогулка «По Миллионной».

Вечером, предположительно в 22:00 или в 23:00 небо над городом расцветит яркими красками праздничный фейерверк.

ФЕСТИВАЛИ

Праздник тверских карел

16 июля в 12:00 в деревне Козлово в Спировском районе (от автостанции в Спирово туда ходят автобусы) откроется душевный и колоритный фестиваль карельской культуры OMA RANDA.

Специальным гостем фестиваля станет исполнительница древних напевов удмуртов и бесермян, автор этнопроекта «Shoodja-Choodja» Наталия Дзыга. Она выступит с 13:30.

Также в течение дня посетителей праздника тверских карел ждут театрализованная программа «Сквозь грань времен», концерты московских рок и фолк-групп, ретро выставки, карельские угощения, мастер-классы по ремёслам, тренинги по тверскому диалекту карельского языка, мультфильмы по мотивам карельских сказок, народные игры и т. д.

Также будет открыта площадка AROMA RANDA, где, вдыхая аромат полевых цветов, можно будет насладится чаем из трав.

Вход свободный.

6+

Кой приглашает в гости

15 и 16 июля в селе Кой в 25 км к востоку от поселка Сонково пройдёт семейный фестиваль «Арт-деревня Кой». В программе - духовные, культурные и творческие мероприятия, а также ярмарка и выставка арт-объектов под открытым небом.

В первый день работы фестиваля в 19:00 гостям будет представлен моноспектакль «Евгений Онегин» в современной интерпретации актера Краснодарского театра Алексея Замко.

16 июля с 10:00 в программе фестиваля церковное богослужение в Храме Троицы Живоначальной, с 12:00 — гала концерт.

В 17:45 начнется театрализованная историческая реконструкция битвы на реке Сить 1238 года между войском владимирского князя Юрия Всеволодовича и монгольским корпусом Бурундая. Участники – Бежецкий клуб исторической реконструкции «Городецко» и приглашенные актеры (не менее 30 человек).

В 18.30 начнется дегустация уникальных блюд и напитков средневековой европейской и русской кухни. С 19.00 - закрытие фестиваля, вечерний концерт и огненное шоу. умельцев, художников и ремесленников, уличные арт-объекты, вечером пройдет представление с огненным шоу.

На территории села для проживания гостей фестиваля предусмотрен палаточный городок. Организаторы могут предоставить только палатку. Предварительное бронирование палатки обязательно! Это можно сделать на сайте фестиваля — www.artkoy.ru.

Вход и парковка автомобилей бесплатные.

6+

КОНЦЕРТЫ

Прощай, сезон

14 июля в 18:30 в Тверской филармонии состоится торжественное закрытие 85-го концертного сезона. Попрощаются с ним в главном музыкальном храме областной столицы, естественно, грандиозным гала-концертом.

В нем выступят практически все солисты и коллективы филармонии.

В программе: произведения русских и зарубежных композиторов.

Стоимость билетов: 600 - 700 - 800 рублей.

6+

Каверы под акустику

Тверской клуб «BIGBEN» приглашает любителей различных проявлений рока на два акустических концерта, посвященных двум выдающимся людей из Северной столицы.

15 июля в 19:30 в клубе начнется концерт песен группы Александра Васильева и группы «Сплин».

Каверы этой талантливой группы ко дню рождения Александра Васильева исполнят Дмитрий Яковлев, Группа «Akypa» , проект «69%»

Цена билета: 200 рублей.

16+

17 июля в 17:00 в клубе начнется "Вечер мертвого анархиста". Этот акустический концерт посвящен Дню Памяти Михаила "Горшка" Горшенёва из культовой и легендарной панк-рок-группы «Король и Шут».

Участвуют: проект «Broband», Александр Норкин, Андрей Лесницкий & Виталий Бронзов.

Напомним, что Горшок жил быстро, весело и не жалел себя. Он был настоящим панком и при этом - очень чутким и талантливым музыкантом. Большой души был человек.

Цена билета: 200 рублей.

16+

ВЫСТАВКИ

Искусство передвижников

В Тверской картинной галерее до 28 августа открыта выставка «Передвижники. Русское искусство XIX – начала XX веков». Она посвящена всем трем периодам деятельности Товарищества передвижников и его влиянию на развитие русского национального искусства.

В экспозиции представлены 40 оригинальных картин художников, в разное время принимавших участие в деятельности Товарищества, а также ряда художников XIX века, разделявших идеологические и художественные взгляды передвижников.

Кроме живописных работ на выставке посетители увидят декоративные скульптуры русских ваятелей Лансере и Грачева.

Напомним, что в XIX веке русская живопись совершила небывалый скачок в своем развитии. Целая плеяда талантливых художников-передвижников создавала картины, которые на протяжении столетий остаются непревзойденными шедеврами: это исторические полотна Сурикова и Васнецова, портреты Репина и Крамского, пейзажи Шишкина и Саврасова.

Справки по поводу цены билетов и работы галереи можно навести по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

12+