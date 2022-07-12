В Тверской области до конца года будет завершена централизация вызовов скорой помощи в муниципалитетах

В регионе модернизируют службу скорой помощи.
Фото: ПТО
12 июля на заседании областного правительства главная тема повестки была связана с медициной, а конкретно со скорой помощью. Напомним, ведется модернизация работы этой службы.
Губернатор Игорь Руденя в начале заседания напомнил, что в 2021 году Тверская область одной из первых среди регионов Центрального федерального округа завершила централизацию системы скорой медицинской помощи.
- В настоящее время функционирует Единый диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи, где организован прием вызовов из крупных муниципальных образований региона, - пояснил Игорь Руденя и добавил: - До конца этого года запланировано стопроцентное включение в единую систему вызовов из всех муниципалитетов области.
На заседании областного правительства 12 июля.
Фото: ПТО
В регионе разработана схема территориального планирования при оказании скорой помощи, область разбита на медицинские округа. Основная задача - обеспечить максимально оперативную госпитализацию пациентов.
Сейчас на службе скорой помощи в регионе ежедневно действуют 110 экипажей.
В прошлом году во время обострения пандемии медики свыше 420 тысяч раз выезжали на вызовы, это в среднем 1150 вызовов в сутки. Нагрузка была сумасшедшая.
На заседании озвучены планы по повышению эффективности работы службы.
В этом году запланирована поставка 13 новых машин скорой помощи, в 2021-м было поставлено 22 мини-автобуса с красными крестами, в 2020-м - парк «скорой» обновился на 59 автомобилей.
Одна из партий новых машин скорой помощи для нашего региона в 2020 году.
Фото: ПТО
В 2022 году также предусмотрена закупка партии аппаратов ИВЛ и ЭКГ, пульсоксиметра, рециркулятора, дефибриллятора и другой медтехники для обеспечения экипажей скорой помощи.
В планах есть и дальнейшее развитие санавиации, в частности создание новых вертолетных площадок в райцентрах. Как объявлено на заседании, в первую очередь площадки для вертушек санавиации будут устраивать в крупных городах области - Ржеве, Бежецке, Вышнем Волочке и Кимрах.
В Тверской области принимаются меры для привлечения специалистов в службу скорой помощи (сейчас в ее подразделениях работают свыше 1500 человек).
Так, в 2021 году увеличена зарплата сотрудников, открыта специализированная кафедра в Тверском государственном медицинском университете, активизировано трудоустройство выпускников-медиков после прохождения практики.
Также есть стимулирующие выплаты, региональная надбавка молодым специалистам в размере 50% от оклада в течение первых трех лет работы, предоставление земельных участков для строительства дома и другие.
Для повышения квалификации медиков службы в регионе открыт учебный центр СМП. На его площадке уже проведено свыше 750 занятий.