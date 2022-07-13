День города-2022 в Твери: полная программа мероприятий 17 июля

В День города в Твери будет, где погулять и что посмотреть.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
17 июля Тверь отмечает 887-летие. Гулять праздник будут на 15 площадках: спортивных, творческих, музыкальных, развлекательных. Выбирайте, где отдохнуть!
НА СПОРТЕ
В течение дня на Набережной Афанасия Никитина будут проходить соревнования по различным видам спорта.
В 5.30 стартует чемпионат города по спортивной ловле рыбы спиннингом «Тверская блесна».
В 11 часов в акватории Волги соревнования по гребле на лодках «Дракон», показательные выступления на сапах, каяках, яхтах.
В 12 часов на центральной сцене оздоровительная зарядка, показательные выступления и мастер-классы от победителей и призёров соревнований международного и всероссийского уровней. На малой сцене всех желающих подготовлена открытая тренировка по боксу, зумбе, силовое жонглирование гирей и много чего ещё.
Также в течение дня на набережной: соревнования по волейболу, стритболу, настольному и большому теннису, силовой гимнастике, выполнение нормативов ГТО.
ПОПЛЯСАТЬ И ПОСЛУШАТЬ
С 12 по 23 часов на Театральной площади концертно развлекательная программа «Сюрприз на Театральной». Тут будут выступления ведущих тверских артистов и музыкальных коллективов.
С 12 до 14 часов на теплоходе «Лиза Чайкина» в акватории Волги программа «Музыка над Волгой» - выступление муниципального духового оркестра под управлением Павла Смирнова.
С 20 до 23 часов в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина танцевальный Open Air.
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Выставка ретро-автомобилей работает на Советской с 12 до 17 часов.
С 12 до 23 часов на главной эстраде Горсада «Фестиваль под открытым небом», здесь будет:
- концертная программа с участием солистов и творческих коллективов города;
- гала-концерт участников Тверского городского конкурса «Тверь открывает таланты»;
- концерт финалистов вокального и хореографического конкурсов «Поймай удачу»;
- «Все мы разные, но Тверь у нас одна», программа, посвященная Году культурного наследия народов России;
- «Тверь, зажигай» концерт звезд тверской эстрады;
- шоу-программа Ксении Лебедевой (Москва).
На территории Горсада с 12 до 23 часов:
- презентация щенков от приюта для животных;
- программа библиотеки им. А.М. Горького;
- программа Союза женских предпринимателей;
- спортивная программа на газоне;
- мастер-классы для детей от Досугового центра «Истоки» и Тверского городского музейно-выставочного центра;
- игротека для детей.
ЛЮБИТЕЛЯМ ПРОГУЛОК
Днём в центре Твери можно присоединиться к трём пешим тематическим прогулкам:
12-13 часов: «Тверь старинная – Тверь современная»;
14-15 часов: «Пешком по ХХ веку»;
15-16 часов: «По Миллионной».
Сбор у центрального входа в Тверской городской музейно-выставочный центр за 10 мин до начала экскурсий.
КНИГОЛЮБАМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТОРАМ
11 часов в Доме поэзии, в рамках двухдневного фестиваля «Дементьев-фэст», будет праздник - назовут имена победителей VI Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». Стихи лучших авторов позже выйдут в сборнике с одноименным названием.
В 12 часов на бульваре Радищева, 14 -«Литературная парковка».
Будут мастер-классы, книгообмен и летняя читальня, творческие конкурсы, викторины. Любители поэзии смогут присоединиться к поэтической «сушке», послушать выступления начинающих авторов, познакомиться с творчеством и публикациями тверских поэтов и самому свои произведения публике почитать.
ФЕЙЕРВЕРК
В 23 часа над Волгой в центре города праздничный салют.
НА ЗАМЕТКУ
ГДЕ ПОЕСТЬ
С 11 до 22 часов на Свободном переулке - от кинотеатра «Звезда» до дома 20 можно перекусить в уличных кафе и у фудтраков.
СУВЕНИРЫ
С 11 до 22 часов на Советской на ярмарке «Город мастеров» можно прикупить безделушку на память.
ВАЖНО
ПИТЬ - ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ
Днём в центре города алкоголь в зонах проведения праздника продавать не будут.
Графика: Администрация Твери