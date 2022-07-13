День города-2022 в Твери: полная программа мероприятий 17 июля

В День города в Твери будет, где погулять и что посмотреть. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

17 июля Тверь отмечает 887-летие. Гулять праздник будут на 15 площадках: спортивных, творческих, музыкальных, развлекательных. Выбирайте, где отдохнуть!

НА СПОРТЕ

В течение дня на Набережной Афанасия Никитина будут проходить соревнования по различным видам спорта.

В 5.30 стартует чемпионат города по спортивной ловле рыбы спиннингом «Тверская блесна».

В 11 часов в акватории Волги соревнования по гребле на лодках «Дракон», показательные выступления на сапах, каяках, яхтах.

В 12 часов на центральной сцене оздоровительная зарядка, показательные выступления и мастер-классы от победителей и призёров соревнований международного и всероссийского уровней. На малой сцене всех желающих подготовлена открытая тренировка по боксу, зумбе, силовое жонглирование гирей и много чего ещё.

Также в течение дня на набережной: соревнования по волейболу, стритболу, настольному и большому теннису, силовой гимнастике, выполнение нормативов ГТО.

ПОПЛЯСАТЬ И ПОСЛУШАТЬ

С 12 по 23 часов на Театральной площади концертно развлекательная программа «Сюрприз на Театральной». Тут будут выступления ведущих тверских артистов и музыкальных коллективов.

С 12 до 14 часов на теплоходе «Лиза Чайкина» в акватории Волги программа «Музыка над Волгой» - выступление муниципального духового оркестра под управлением Павла Смирнова.

С 20 до 23 часов в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина танцевальный Open Air.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Выставка ретро-автомобилей работает на Советской с 12 до 17 часов.

С 12 до 23 часов на главной эстраде Горсада «Фестиваль под открытым небом», здесь будет:

- концертная программа с участием солистов и творческих коллективов города;

- гала-концерт участников Тверского городского конкурса «Тверь открывает таланты»;

- концерт финалистов вокального и хореографического конкурсов «Поймай удачу»;

- «Все мы разные, но Тверь у нас одна», программа, посвященная Году культурного наследия народов России;

- «Тверь, зажигай» концерт звезд тверской эстрады;

- шоу-программа Ксении Лебедевой (Москва).

На территории Горсада с 12 до 23 часов:

- презентация щенков от приюта для животных;

- программа библиотеки им. А.М. Горького;

- программа Союза женских предпринимателей;

- спортивная программа на газоне;

- мастер-классы для детей от Досугового центра «Истоки» и Тверского городского музейно-выставочного центра;

- игротека для детей.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПРОГУЛОК

Днём в центре Твери можно присоединиться к трём пешим тематическим прогулкам:

12-13 часов: «Тверь старинная – Тверь современная»;

14-15 часов: «Пешком по ХХ веку»;

15-16 часов: «По Миллионной».

Сбор у центрального входа в Тверской городской музейно-выставочный центр за 10 мин до начала экскурсий.

КНИГОЛЮБАМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТОРАМ

11 часов в Доме поэзии, в рамках двухдневного фестиваля «Дементьев-фэст», будет праздник - назовут имена победителей VI Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». Стихи лучших авторов позже выйдут в сборнике с одноименным названием.

В 12 часов на бульваре Радищева, 14 -«Литературная парковка».

Будут мастер-классы, книгообмен и летняя читальня, творческие конкурсы, викторины. Любители поэзии смогут присоединиться к поэтической «сушке», послушать выступления начинающих авторов, познакомиться с творчеством и публикациями тверских поэтов и самому свои произведения публике почитать.

ФЕЙЕРВЕРК

В 23 часа над Волгой в центре города праздничный салют.

НА ЗАМЕТКУ

ГДЕ ПОЕСТЬ

С 11 до 22 часов на Свободном переулке - от кинотеатра «Звезда» до дома 20 можно перекусить в уличных кафе и у фудтраков.

СУВЕНИРЫ

С 11 до 22 часов на Советской на ярмарке «Город мастеров» можно прикупить безделушку на память.

ВАЖНО

ПИТЬ - ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ

Днём в центре города алкоголь в зонах проведения праздника продавать не будут.