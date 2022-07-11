На Калининской АЭС определили лучших огнеборцев

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

За победу боролись 14 мужских и 4 женских команды, которые сформированы из числа работников цехов и отделов атомной станции.

Состязания проходили по правилам эстафеты. Участники отрабатывали практические навыки по ликвидации возможных пожаров, преодолевали спортивный забор, тушили огонь, соединяли пожарные рукава. Завершились соревнования испытанием на меткость – добровольцы поражали мишень напором воды из пожарного ствола.

Действия участников соревнований оценивало жюри, в состав которого вошли представители СПСЧ №8 и отдела пожарной безопасности Калининской АЭС. Учитывалась скорость прохождения дистанции, правильность применения средств защиты и соблюдение техники безопасности.

По итогам соревнований среди женских команд золотым призером стал боевой расчет электрического цеха, серебро у цеха тепловой автоматики и измерений, бронза – у представительниц управления производственно-технологической комплектации. Среди мужчин первое место также у формирования электроцеха, второе место завоевал цех тепловой автоматики и измерений, третье место у команды управления производственно-технологической комплектации.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Соревнования добровольных пожарных формирований проводятся на Калининской АЭС ежегодно с целью поддержания готовности работников к первичным действиям при возникновении пожара, совершенствования навыков работы с пожарно-техническим средствами, а также для отработки слаженности и эффективности предпринимаемых противопожарных мер», - сказал первый заместитель главного инженера Калининской АЭС по эксплуатации Дмитрий Сушкевич.

Он отметил, что сильнейшие огнеборцы по результатам турнира представят Калининскую АЭС на итоговом смотре-конкурсе среди команд филиалов концерна «Росэнергоатом», который также пройдет на площадке КлнАЭС в августе 2022 года.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС