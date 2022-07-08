Помочь семьям в День семьи, любви и верности

Фото: БФ "Константа"

А с этого года праздник стал общегосударственным. Что свидетельствует о значимости семейных ценностей.

Семья, отношения в ней - это вроде бы частное дело каждого, но в то же время чем больше крепких, благополучных семей – тем сильнее государство.

Фонд Константа направляет всю свою энергию на поддержку семей, в которых далеко не все благополучно, которые переживают кризис и самостоятельно выйти из него не могут. А помощь со стороны – от нас с вами – дает шанс людям справиться с трудностями, сохранить свой мир, сделать его комфортным и радостным для детей и для взрослых. Спасибо всем, кто помогает нам помогать.

Сейчас фонд продолжает помогать многим семьям в рамках проектов «Ребенок в семье», «Паруса надежды», «Кипрей». А на его сайте объявлены адресные сборы. Так, нашей с вами поддержки ждет удивительная семья с 12-ю детьми. Месяц назад у них сгорел дом. Сотрудники фонда «Константа» приехали на место сразу же, как только узнали о беде. Был решен главный на тот момент вопрос – где жить семье, пока не построен новый дом. Фонд снял трехкомнатную квартиру в соседнем селе, привез двухъярусные кровати, постельные принадлежности, стиральную машину и запас продуктов. Самое необходимое погорельцами принесли соседи. Теперь «Константа» объявила сбор средств на новый дом для большой дружной семьи. Чтобы дети и родители были вместе. https://constanta-fund.ru/campaign/iz-za-pozhara-semya-s-12-detmi-lishilas-doma/

Нуждается в помощи и чудесная семья Александра и Светланы. Муж с женой, воспитав своих старших дочерей, поняли, что запас любви у них далеко не растрачен, и решили, что в их семье не хватает мальчишек. Теперь их – четверо. Старшего Диму, с синдромом Дауна, взяли от его бабушки, которая не могла ухаживать за внуком. В новой семье он стал совершенно другим, главный помощник родителям и авторитет младшим братьям. Живут дружно, интересно, вот только доходы в семье небольшие, и никак самим не обустроить колодец. А за водой многодетной семье приходится ходить далеко. Очень хочется им помочь.

https://constanta-fund.ru/campaign/bez-kolodcza-beda/

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