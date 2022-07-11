Дождь, комары и отличное настроение

Фото: БФ "Константа"

Свежий воздух, лес, река… «А еще страшный ливень в первый же день, комары и немой вопрос в глазах «А что я здесь делаю?», - могли бы добавить участники проекта «Энергия» благотворительного фонда «Константа».

Но во всем есть свои плюсы. Лил дождь? Во-первых, недолго, хоть и сильно. Во-вторых, начался он как раз в тот момент, когда ребята уже поставили палатки, так что было где спрятаться. Комары одолевали? Их и в городе хватает. Зато кто-то впервые увидел корову. У некоторых была растерянность в первые минуты? Она быстро прошла. Потому что дальше было очень круто.

«Знаете, минусов я вообще не заметил, - говорит студент ТТК Сергей. – Было весело, интересно и компания подобралась отличная. К тому же я раньше никогда не ночевал в палатке, но теперь хочу повторить – это здорово! Ну, и еще приятный бонус – наконец-то отдохнул от интернета, иногда это полезно. Вместо работы в сети работал руками – рубил дрова и разводил костер».

«В первый день кто-то, может, действительно растерялся, когда пошел дождь, но мне это настроение не испортило, - добавляет Татьяна из колледжа имени Коняева. – А главное, такие поездки помогают лучше друг друга узнать, стать командой. До этого многие из нас общались на мероприятиях «Константы», но это совсем другое».

В палаточный лагерь отправились самые активные участники проекта «Энергия». Напомним, несколько лет назад фонд запустил его, чтобы увлечь спортом выпускников детских домов. Сейчас задач гораздо больше: «Константа» помогает молодежи раскрыть свой потенциал, получить новые знания, расширить круг общения, найти хорошую работу. Все это они и получили за три дня на свежем воздухе (за исключением последнего пункта).

Причем новые знания порой были весьма неожиданные. По словам Елены (одного из создателей парка семейного отдыха «Тверские забавы», на территории которого разбили лагерь), некоторых ждали настоящие открытия.

«Когда студенты готовили обед, одного парня попросили принести тушенку. Но он не знал, как она выглядит. Просто никогда не готовил ее. А когда мы вечером пели туристические песни у костра под гитару, многие таких даже не слышали. Но что-то их зацепило, спрашивали: «А кто поет эту песню?» Я на это отвечала: «Самое главное не кто спел, а кто написал». А вообще мне кажется, что молодежь надо чаще вывозить на природу. Это совсем другой мир, можно многое придумать, чтобы сплотить ребят».

И действительно, скучать им было некогда. Они сами ставили палатки. Сами разводили костер. Сами готовили (не только таинственную тушенку, но и гречневую кашу, суп, колбаски, зефир). Учились ориентироваться на местности и пользоваться компасом. Играли в пейнтбол. Проходили полосу препятствий. Метали ножи в цель, причем так вошли во вкус, что не хотели садиться в автобус – это было уже в последний день.

Порой приходилось из одной большой команды превращаться в две, а иначе откуда возьмется азарт в играх и соревнованиях. Но, возвращаясь в лагерь, ребята снова становились единым целым.

«Они научились решать проблемы сообща. Ведь многое из того, что трудно сделать в одиночку, гораздо легче дается, когда тебе помогают друзья. А ты помогаешь другим», - замечает руководитель «Энергии» Алексей Борисенко.

Такие знания пригодятся везде.

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