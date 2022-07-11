Кому отключат горячую воды в Твери с 11 до 28 июля

Наступают очередные этапы сезонных отключений горячей воды. Фото: Олег ХАДАЕВ

В Твери наступают очередные этапы сезона временных отключений горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями и плановым ремонтом водопроводных систем. Ремонт планируется делать по 14 дней на каждом участке отключения.

Плановые отключения горячей воды должны завершиться 15 сентября. Если горячую воду по графику не подключили, звоните по телефонам «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59 либо в свою УК.

Публикуем перечень улиц, где в ближайшее время отключат горячую воду (только жилой фонд).

С 11 до 25 июля

Центральный и Московский районы:

15 лет Октября ул. 3/22, 5/21, 8, 12к1, 13к2, 13к3, 16(общага), 43, 46а, 47, 48/15, 50, 51/18;

Александра Попова ул. 1, 3, 5, 7;

Андрея Дементьева ул. 2;

Богданова ул. 10к2, 34;

Волоколамский пр-т 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7к2, 8, 9, 9к4, 11, 13, 15к2, 19/2, 21, 23, 25/19;

Гвардейская ул. 4, 5, 7, 8, 9, 9/2, 9к1, 9к2, 10к2, 11, 12/8, 14, 16/7;

Ерофеева ул. 23;

Жигарева ул. 44, 46, 50к9;

Малая Самара ул. 20;

Озерная ул. 1, 2, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 14к1, 16, 16к1, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

Орджоникидзе ул. 2/1, 4/2, 6/1, 8, 10/2, 12/1, 14, 18, 22/25, 24;

Перемерки Большие ул. 18, 22а;

Победы пр-т 18, 19, 22/15, 23, 24к1, 24к2, 25, 26, 28к1, 28к2, 30/17, 32/3, 34, 36/46, 37А, 38/45, 39/43, 40, 40а, 40к1, 41, 42, 42а, 43, 43к2, 44, 44а,

45/28, 46/30;

Резинстроя ул. 2/7, 3, 4/10, 5, 6, 7/6, 8к2, 9к2, 9к3, 10, 11;

Реки Лазури наб. 1к1, 1к2, 1к3, 2, 3(адм зд.), 4/2, 5(суд), 6/1, 7, 8, 10, 12, 14;

Ротмистрова ул. 1б(1б), 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/6, 24/4, 26, 29а, 32, 34, 35;

Склизкова ул. 19/25, 23;

Смоленский пер. 3, 5;

Тамары Ильиной ул. 1/17, 1б, 3к1, 3к2, 6/15, 7к1, 7к2, 9/19, 11/12, 14, 17/49, 21, 23;

Терещенко ул. 5/25, 6, 6к.1, 6к2, 6к3, 13, 17;

Чернышевского ул. 1.

Химинститут:

Власьево Новое пос. 29, 30;

Московское ш. 13;

Химинститута пос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 57, 57а.

С 12 до 26 июля

Заволжский район:

1-я Поселковая ул. 3, 5, 7, 8, 8а;

2-я Металлистов ул. 8;

4-й Металлистов пер. 5, 7;

Веселова ул. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/28, 35;

Дорошиха 1;

Зинаиды Тимофеевой ул. 3, 4, 6, 7, 8, 9;

Иртыша наб. 31, 33, 35;

Луначарского ул. 1, 3, 3к1, 4, 5, 5к1, 6, 7, 7/36, 8, 9, 9к1, 10, 12;

Оборонная ул. 1, 3, 5, 7, 8, 9/27, 10;

Паши Савельевой ул. 2, 2к2, 3, 5, 7, 9, 15, 15к2, 17, 19;

Перекопский пер. 2, 4, 6, 11, 11а, 13а, 15, 15а;

Петербургское ш. 4, 4в, 4г, 4д, 4е, 7а, 9, 9а, 9б, 10к1, 10к2, 12, 14к1, 14к2, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37к1, 38к1, 43, 45, 45а, 47, 47б, 49, 49к2, 50, 50к1, 51, 51а, 51б, 51в, 51к6, 53, 54/2, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82/2, 86, 89, 91, 95а, 99, 103, 107, 111, 113, 115к1, 115к2, 116, 118, 120, 122, 124;

Седова ул. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 120а, 120б, 124а;

Хромова ул. 3а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8а, 9, 9к2, 10, 10к1, 11, 12, 12а, 13к1, 13к2, 14, 14а, 15, 16

С 14 до 28 июля

Центральный и Московский районы:

1-я Садовая 40/5;

15 лет Октября ул. 51/18, 52, 52к.1, 54/62, 56, 58к1, 58к2, 60, 61/64, 62к1, 62к2, 63к1, 63к2, 64/23;

Александра Завидова ул. 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36;

Александра Попова ул. 33, 35, 35к1, 36, 38/2, 42;

Богданова ул. 3, 22к1, 22к2, 24к1, 24к2, 26/17, 27, 29, 31, 33/15;

Волоколамский пр-т 12, 14, 16/5, 18, 22, 24, 25к1, 26, 27/2, 27к1, 28, 29, 31а, 33, 33к2, 33к3;

Ерофеева ул. 4, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8к4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17/5, 19, 20, 21, 21а;

Ипподромная ул. 1, 2а, 6, 6а, 6б, 7, 7к1, 7к2, 8, 10, 11/30, 12/29, 16, 18к2, 19, 20, 21, 22, 22а, 24;

Кайкова ул. 3, 4а, 5, 11;

Коробкова ул. 1, 2;

Победы пр-т 2а, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а;

Садовый пер. 37/15;

Склизкова ул. 2, 4, 6, 8, 10, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 52, 54/25, 56/20, 58, 60, 66, 68;

Спортивный пер. 4, 8, 10, 11(общежитие), 16;

Тамары Ильиной ул. 14;

Терещенко ул. 24, 26, 28, 31, 32/14, 33а, 33б, 34, 35, 36, 38, 39к1, 39к2, 39к3, 39к4, 41к1, 41к2, 41к3, 41к4;

Университетский пер. 3, 5, 9, 11;

Фадеева ул. 1, 1к1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10к2, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26к1, 26к2, 28к1, 28к2, 32, 34к1, 34к2, 36к1, 36к2, 38к1, 38к2;

Чайковского пр-т 24/2б, 24а, 26, 40/2, 42, 42а, 44, 44к3, 46, 62а, 84, 86;

Швейников пр-д 2, 3, 4к1, 4к2, 6.

Заволжский район:

Артюхиной ул. 1б, 1в, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 9к4, 11к1, 11к2, 11к3, 11к4, 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15д, 24к1, 24к3, 24к4, 24к5, 26, 32;

Молодежный б-р 1, 3к1, 3к2, 3к3, 5, 6к1, 6к2, 6к3, 8(АТС-56), 8к1, 8к2, 12, 14, 15, 16;

Паши Савельевой ул. 6, 6к1, 6к2, 10, 14, 21, 23, 23к1, 23к2, 23к3, 27, 33к1, 33к2, 35к1, 35к2, 35к4, 37к1, 37к6, 39к1, 39к3, 39к4, 39к5;

Фрунзе ул. 2, 4, 6, 8к1, 8к2, 10, 12, 14, 16;

Хромова ул. 17, 18, 18к1, 18к2, 18к3, 22.