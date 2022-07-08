О главных событиях в Тверской области на утро 8 июля 2022 года: где погулять в День семьи и опасайтесь поддельной «молочки»

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 8 июля 2022 года.

Последние новости о главных событиях в Тверской области на утро 8 июля 2022 года.

В Тверской области к Дню семьи, любви и верности, который как раз сегодня 8 июля, пройдут праздничные мероприятия.

Одним из центральных событий Дня семьи, любви и верности станет вручение семейным парам Верхневолжья медалей «За любовь и верность» в новом Дворце бракосочетания Тверской области.

В залах древнерусского искусства Тверского императорского дворца 8 июля состоится экскурсия "Святые семейства", а в Мемориально-художественном музее Владимира Серова откроется выставка мастеров художественного фаянса «С любимыми не расставайтесь».

В праздник многодетные семьи смогут бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы. Гостей ждут на выставках в музее «Ставка Сталина» и в павильоне у Ржевского мемориала Советскому солдату.

Областной Дворец культуры «Пролетарка» в День семьи, любви и верности в рамках проекта «Многодетная Россия» покажет художественный фильм «Однажды двадцать лет спустя». Начало в 17:00.

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области за второй квартал 2022 года проведено 40 проверок предприятий. Отобрано 104 пробы молочной продукции, которую в лаборатории проверили на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим показателям.

Три пробы не соответствовали требованиям нормативной документации. В отношении юридических лиц составлено четыре протокола об административном правонарушении, вынесены штрафы на общую сумму более 900 000 рублей.

По причине отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, забраковано четыре партии молочной продукции - 130 кг.